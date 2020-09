GZS za hitro realizacijo predlaganih ukrepov za debirokratizacijo

Člani upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so danes s predsednikom strateškega sveta za debirokratizacijo Ivanom Simičem razpravljali o predlogih ukrepov na davčnem in gospodarskem področju. Med predlogi ni nobenega, do katerega bi imeli v upravnem odboru resen zadržek, za večino pa bi si želeli, da čim prej pridejo v realizacijo.

Simič je pojasnil, da je cilj predlaganih ukrepov poenostavitev postopkov, pri tem pa ohraniti nadzor in zanesljivost procesov. S tem bi državljanom in poslovnim subjektom prihranili ogromno časa in stroškov, hkrati pa bi se povečali proračunski prihodki, so sporočili z GZS.

Kopja se bodo po mnenju Simiča najbolj lomila pri znižanju zgornje meje dohodkov za uveljavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Socialno kapico zagovarja in jo predlaga na meji 6000 evrov bruto plače, izpostavil je še predlog uvedbe novega šestega dohodninskega razreda z 10-odstotno davčno stopnjo za dohodke oz. davčno osnovo nad enim milijonom evrov, piše STA.

Gorjup: Aktivno sodelovali tudi predstavniki GZS

Predsednik GZS Boštjan Gorjup pa je ob tem spomnil, da so v strateškem svetu za debirokratizacijo, ki ga je vlada ustanovila konec maja, aktivno sodelovali tudi predstavniki GZS, zbornica pa je pripravila vrsto konkretnih predlogov za zmanjšanje administrativnih bremen.

Upravni odbor je danes obravnaval tudi program Slovenija 5.0 in Nov gospodarski zagon, dve iniciativi GZS, katerih cilj je podpreti sodelovanje pri prihodnjem razvoju Slovenije v gospodarsko uspešno ter na znanju in visoki dodani vrednosti slonečo družbo, piše STA.

Programa sta, kot je dejal Gorjup, usmerjena v čas po koronski krizi in naj bi vodila v višjo dodano vrednost in večji izvoz. "S tema dokumentoma jasno kažemo, da se zavedamo izzivov, ki jih prinaša epidemija covida-19, znamo pa tudi pogledati naprej oziroma imeti strateški pogled na naše cilje," je dodal.

Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc pa je dodala, da je cilj hitrejši razvoj gospodarstva, s poudarkom na trajnosti in prispevku k širšim družbenim vrednotam. Ključno za okrevanje je po njenem mnenju krepitev povpraševanja na izvoznih in na domačem trgu, piše STA.

Izpostavila je še aktivnosti v zvezi s pripravo predloga petega protikoronskega paketa, ki je v usklajevanju med socialnimi partnerji. Poudarila je, da GZS podpira podaljšanje ukrepa delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo do konca decembra ter predlaga podaljšanje ukrepa subvencioniranja skrajšanega delovnega časa do konca junija 2021.

Za subvencioniranje testiranja na koronavirus v gospodarskih subjektih

Zavzema se tudi za subvencioniranje testiranja na koronavirus v primerih suma na večje število okužb v gospodarskih subjektih, poenostavitev dela na domu ter ukrepe za ohranitev in spodbujanje razvoja v podjetjih. Omenila je tudi predlog zavarovanja izvoznih terjatev ter uvedbo pozavarovanja terjatev do slovenskih kupcev, še piše STA.