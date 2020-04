Gospodarstvo svetuje vladi glede drugega paketa pomoči

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki gospodarskih združenj so danes na Brdu pri Kranju premierja Janeza Janšo in nekatere ministre pozvali k razmisleku o pripravi drugega paketa pomoči gospodarstvu, ki bi zagotovil likvidnost po ponovnem zagonu proizvodnje, je povedal predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Boštjan Gorjup.

"Na današnjem sestanku delodajalskih organizacij s predsednikom vlade in ključnimi ministri smo opozorili, da je treba po paketu številka ena intenzivno razmišljati o kakovostnem paketu številka dve, ki bo rešil likvidnosten položaj po ponovnem zagonu," je v videoizjavi, ki so jo posredovali iz GZS, dejal Gorjup, poroča STA.

V GZS ocenjujejo, da bi moral biti ta paket vreden tri milijarde evrov, združevati pa bi moral državna poroštva komercialnim bankam, veliko večjo vlogo SID banke ter zavarovanje izvoznih terjatev in preostalih poslov, je dodal.

Sestanek so sklicali za izmenjavo mnenj o prvem paketu, ki je v postopku v DZ, in o potrebnih dodatnih ukrepih. Poleg preostalih deležnikov so svoje predloge dopolnil poslancem posredovali tudi predstavniki gospodarstva, saj menijo, da bi bilo treba nekatere rešitve spremeniti, da bi bila pomoči deležna podjetja, ki jo najbolj potrebujejo.