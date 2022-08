Gospodarsko razpoloženje v območju z evrom še navzdol

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gospodarsko razpoloženje v območju evra in EU se je avgusta tretji mesec zapored poslabšalo. Kazalnik gospodarskega razpoloženja (ESI), ki ga meri Evropska komisija, se je v območju z evrom znižal še za 1,3 točke točke na 97,6 točke. V celotni EU je vrednost ESI padla za eno točko na 96,5 točke. V obeh območjih vztraja najnižje po februarju 2021.

V območju z evrom je bil mesečni padec po poročanju nemške tiskovne agencije dpa večji od pričakovanj. Analitiki so namreč pričakovali, da bo vrednost ESI nazadovala na 98 točk. Razpoloženje po uniji slabšajo visoka inflacija, še posebej pri energentih, negotovost glede nadaljnjega razvoja vojne v Ukrajini in njenih gospodarskih posledic ter še naprej trajajoče težave v dobavnih verigah.

Tako v evrskem območju kot v celotni uniji je bil padec vrednosti kazalnika posledica dodatnega padca zaupanja v predelovalni industriji in storitvenem sektorju, ki se slabša vse od ruskega napada na Ukrajino, medtem ko se je v trgovini na drobno in pri potrošnikih razpoloženje malenkost izboljšalo, prav tako je bilo rahlo boljše v gradbeništvu, a vseeno precej slabše kot na začetku leta.

Razpoloženje v Sloveniji precej slabše kot na začetku leta

Med najpomembnejšimi gospodarstvi v EU se je vrednost ESI v Nemčiji znižala za 2,5 točke na 97,2 točke, v Franciji za 1,8 točke na 99,8 točke, v Italiji za 1,2 točke na 100,2 točke, na Nizozemskem za 4,8 točke na 94,5 točke in na Poljskem za 1,8 točke na 90,8 točke. V Španiji je vrednost kazalnika medtem narasla za 0,8 točke na 97,9 točke.

V Sloveniji, kjer je julija vrednost ESI s 95,3 točke dosegla najnižjo raven letos, se je avgusta malenkost izboljšala in dosegla 96 točk. Medtem ko se je razpoloženje precej izboljšalo v storitvenem sektorju in precej poslabšalo v trgovini na drobno, se je v drugih sektorjih spremenilo manj izrazito. V gradbeništvu in med potrošniki se je rahlo izboljšalo, v predelovani industriji pa še nekoliko poslabšalo. V vseh sektorjih je precej slabše kot na začetku leta.