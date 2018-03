Gorenje prejelo štiri ponudbe morebitnih strateških partnerjev, delnice poskočile

Velenjski proizvajalec bele tehnike Gorenje je prejel štiri ponudbe morebitnih strateških partnerjev. Vsi so aktivni v panogi gospodinjskih aparatov in prihajajo iz Azije.

Foto: STA

Gorenje bo 13. marca pregledalo prejete ponudbe, po njihovi preučitvi s strateškega vidika pa bodo določene potencialne investitorje povabili k skrbnemu pregledu.

Delnice Gorenja so po novici poskočile za 8,56 odstotka.

V postopku izvedbe skrbnega pregleda bodo potencialni partnerji prejeli dodatne informacije, prav tako jim bodo omogočili dostop do virtualne podatkovne sobe s podatki o skupini Gorenje, obisk izbranih lokacij skupine ter sestanki z vodstvom Gorenja, je družba danes sporočila prek spletnih straneh Ljubljanske borze.

Omenjene štiri ponudbe je Gorenje prejelo do srede, ko se je iztekel rok za zbiranje nezavezujočih ponudb. Postopek zbiranja se je začel 2. februarja.

Gorenje je ob začetku zbiranja ponudb sporočilo, da je družba Rothschild & Co. v imenu Gorenja decembra stopila v stik s številnimi mednarodnimi skupinami, dejavnimi na področju gospodinjskih aparatov in z njimi povezanih panog, in preverila njihov interes za strateško partnerstvo s skupino Gorenje, ki bi lahko vodilo tudi v udeležbo v Gorenjevi lastniški strukturi.



V drugi polovici januarja so nato zainteresiranim poslali informacijska gradiva in postopkovno pismo, ki opredeljuje pravila in časovni okvir za oddajo ponudb.