Fursove dražbe po novem prek posebnega portala

Finančna uprava (Furs) je vzpostavila portal furs.edrazbe.si, ki je namenjen spletni objavi zarubljenih in preostalih premičnin, ki jih Furs prodaja po pravilih zakona, ki ureja davčno izvršbo. Prek portala bo mogoče spremljati aktualne prodaje premičnin in sodelovati na javnih dražbah. Prva spletna javna dražba bo 20. maja.

Kot so danes sporočili s Fursa, je portal sestavljen iz dela, na katerem se objavljajo prodaje premičnin, in dela, ki je namenjen izvajanju spletnih javnih dražb, ki potekajo v živo v realnem času.

"Zainteresirani kupci bodo lahko do podatkov dostopali na enem, varnostno podprtem mestu. Hkrati se bodo s tega mesta prijavili in sodelovali na spletni javni dražbi. Draženje bo anonimno," so pojasnili.

Takšen način po njihovih navedbah zmanjšuje možnost medsebojnega dogovarjanja potencialnih kupcev, ki sodelujejo na klasični javni dražbi, ter tako povečuje učinkovitost prodaj. Dražba je mogoča brez neposrednega stika večjega števila oseb, kar bi lahko bilo pomembno v času protikoronskih omejitvenih ukrepov.

Del portala, na katerem se objavljajo prodaje, je odprt oziroma javen. Uporaba odprtega dela portala je mogoča brez registracije oziroma identifikacije.

Del portala, ki je namenjen izvajanju spletnih javnih dražb, pa je zaprt. Dostop do tega dela je mogoč izključno na podlagi predhodne registracije uporabnika. Ta je mogoča prek zunanjega okolja SI-PASS ali SMS-PASS.