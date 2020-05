Furs izplačal že za skoraj 39 milijonov evrov mesečnega temeljnega dohodka

Finančna uprava (Furs) je danes drugič od uveljavitve ukrepov za pomoč zaradi epidemije novega koronavirusa izplačala mesečni temeljni dohodek samozaposlenim, družbenikom, kmetom in verskim uslužbencem. Nakazilo v skupnem znesku 27,5 milijona evrov je prejelo nekaj več kot 37.500 upravičencev. Upravičencem so sicer že pred prvomajskimi prazniki v prvem nakazilu izplačali 11,2 milijona evrov. Skupni znesek omenjene izplačane pomoči tako za zdaj znaša že 39 milijonov evrov.

Nakazilo so prejeli tisti, ki so do 30. aprila vložili izjavo za marec in/ali april, da zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti oziroma jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Za marec mesečni temeljni dohodek znaša 350 evrov, za april pa 700 evrov.

Nakazilo je prejelo 37.516 samozaposlenih, kmetov, družbenikov in verskih uslužbencev, so sporočili iz Fursa. Seznam prejemnikov so objavili na svojih spletnih straneh. Za marec so prvi upravičenci prejeli nakazilo že pred prvomajskimi prazniki, in sicer če so izjavo vložili do 18. aprila. Takrat je finančna uprava izvedla nakazilo 32.015 upravičencem v skupnem znesku 11,2 milijona evrov.

Naslednje izplačilo bodo izvedli 22. maja

Pogoj v skladu s pred kratkim prenovljenim zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je, da so samozaposlenim prihodki letos upadli za več kot deset odstotkov glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, se bodo upoštevali povprečni mesečni prihodki.

Novela zakona, ki velja od sobote, je dodatno med upravičence do tega dohodka vnesla tudi samozaposlene, kmete, družbenike in verske uslužbence, ki za posamezen mesec niso vključeni v zavarovanje za celoten mesec ali za polni zavarovalni čas. Upravičeni so do sorazmernega dela mesečnega temeljnega dohodka, izplačilo pa bodo na Fursu izvedli 22. maja, poroča STA.