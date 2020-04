Frizerka: V prvih dneh po odprtju salonov pričakujem kaos #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji je po podatkih Ajpesa registriranih nekaj manj kot tri tisoč frizerjev, od tega je 2.774 samostojnih podjetnikov. Kdaj bodo spet odprli svoje salone je težko z gotovostjo napovedati, je pa že zdaj jasno, da jih javnost težko pričakuje. "Ob odprtju frizerskih in kozmetičnih salonov pričakujem popoln kaos," ob tem pravi frizerka iz Ljubljane, ki bi se v teh dneh, če bi bilo to povsem običajno obdobje pred veliko nočjo in maturantskimi plesi, v svojem salonu spopadala s čezmernim obiskom strank, tako pa ... Na sekciji na frizerstvo pri Obrtni zbornici Slovenije opozarjajo na vrsto težav, s katerimi se zaradi zaprtja salonov spopadajo frizerji in kozmetičarji, med drugim tudi s sivo ekonomijo, ki ni ne legalna ne varna.

V Slovenije je po podatkih Ajpesa nekaj manj kot tri tisoč frizerjev. Večina jih je salone zaprla sredi marca in zdaj že komaj čakajo, da se vrnejo na delo. "Stranke zanima, kdaj začnemo delati, poleg tega bo treba nekako plačati najemnino za salon," odgovarja frizerka iz Ljubljane, ki se te dni namesto delu v salonu, kjer bi bilo pred dnevi zaradi bližajočih se velikonočnih praznikov in maturantskih plesov dela čez glavo, v dopoldanskem času posveča predvsem šolskim obveznostim svojih otrok in vodenju gospodinjstva ter izobraževanjem prek spleta.

"Šolske obveznosti za zdaj niso težava, bo pa težava, če se saloni odprejo v času, ko bodo šole še vedno zaprte," je opozorila. "Če bova s partnerjem dopoldne oba v službah, ne vem, kdo bo pazil otroka, saj babic in dedkov nimamo v bližini."

Vrednostni boni kot poskus premostitve finančnih težav

Povedala je še, da so nekateri frizerji in kozmetičarke v obdobju krize uvedli možnost nakupa vrednostnih bonov, ki frizerjem vsaj delno olajšajo finančni položaj, stranke pa jih bodo izkoristile takoj, ko bodo saloni spet odprti.

Nekateri frizerji svojim strankam svetujejo preko videopovezav, jim pripravijo barvo in jo dostavijo na dom, stranke pa same prevzamejo vlogo frizerja.

Friziranje je bolj varno v salonu kot doma!



Na sekciji za frizerstvo pri Obrtni zbornici Slovenije informacije o morebitnem skorajšnjem odprtju frizerskih salonov pozdravljajo, še posebej zato, ker je opravljanje frizerskih storitev bolj varno v salonih, kot pa je nelegalno v domovih v okviru sive ekonomije, ki cveti tudi v obdobju karantene, opozarjajo.



Vladne ukrepe v okviru interventnega zakona ocenjujejo kot premik na bolje, a hkrati poudarjajo, da še vedno ostaja vrsta nerešenih vprašanj in težav. Od tega, da frizerji ne morejo zagotoviti plačila nadomestil delavcem, ki so na čakanju na delo doma, da v kratkem času ne morejo urediti posojila na banki, da morajo poravnati najemnino in druge fiksne stroške.

Zaščitna oprema in razkuževanje bosta postala redna spremljevalca

Naša sogovornica pravi, da ji stranke še niso predlagale, naj jim pričesko uredi na črno, jim pa včasih svetuje kar prek telefona. "Ena od strank mi je rekla, da ima sicer res grozno pričesko, a saj lepše ne potrebuje, saj je tako ali tako ves čas doma. Sicer pa mislim, da se po karanteni nekaj časa ne bomo preveč obremenjevali s svojim videzom," napoveduje naša sogovornica.

Imate težave z narastkom? Foto: Getty Images "Upoštevati bo treba vrsto ukrepov, vsi bomo nosili zaščitno masko in rokavice, več bo razkuževanja, s tem nimam nobenih težav," pravi, "v salonu že zdaj dosledno uporabljamo zaščitno opremo, razkuževanje, sterilizacijo, prezračevanje …"

Pravi, da bi lahko začela delati že zdaj, "tudi v trgovine lahko hodimo že zdaj, pa se mi zdi, da je v prostoru več ljudi, kot bi jih bilo v salonu, če bi bila tam istočasno samo en frizer in ena stranka, a kot pravim, ne vem, kaj bo z otrokoma. Če imaš partnerja, ki dela od 8. do 16. ure, v bližini pa nimaš starih staršev, no, pa saj z njimi se v tem obdobju tako ali tako ne smemo družiti, potem res ne vem, kako naj si uredim varstvo. Še zdaleč nisem edina s tako težavo," opozarja.

Lastnik objekta, v katerem ima salon, ji je za marec prijazno odpisal najemnino, za kar mu je izredno hvaležna, a po drugi strani razume, da se takšna gesta ne bo ponovila tudi v aprilu in maju, če bodo saloni še zaprti, saj tudi lastnik stavbe računa na ta priliv. "Zavedam se, da lastnik objekta ni moja socialna ustanova, zato ne pričakujem, da bi mi najemnino odpisoval kar v nedogled, saj ima tudi sam stroške," pravi.

Opozarja, da še vedno ne ve, kako bo z njenim prihodkom za marec – naša sogovornica je samozaposlena –, razmišlja celo o tem, da bi za premostitev krize najela posojilo.

