V tekmi s Turki in Slovenci so potegnili kratko, Francozom se zdaj kolca po cliu

V tovarni v Flinsu blizu Pariza z 2.500 zaposlenimi so še lani proizvedli 63 tisoč cliov, okrog 15 odstotkov vseh, z začetkom projekta pete generacije tega modela pa se delež zmanjšuje na 6 odstotkov ali samo 25 tisoč vozil letno.

Večino proizvodnje pete generacije je Renault namreč dodelil tovarni v turški Bursi, ki je lani proizvedla 72 odstotkov cliov, letos pa se delež zvišuje na 80 odstotkov. Druga izbrana lokacija je Novo mesto. Delež Revoza v letni proizvodnji clia se s prihodom pete generacije dviguje s 13 na 14 odstotkov Proizvedli bodo do 80 tisoč cliov letno.

Francoska lokacija, kjer danes sicer proizvajajo še nissan micro in električni model renault zoe, ostaja "rezervna lokacija" za clio, če bi povpraševanje preseglo načrte.

Delavci v Flinsu, kjer se je s prihodom pete generacije precej zmanjšala proizvodnja clia - večino sta prevzela novomeški Revoz in tovarna v turški Bursi -, so zaskrbljeni. Foto: Reuters

Micra slabše od načrtov, zoe (še) ni dovolj

Ko so lani sporočili, da bosta glavni lokaciji proizvodnje novega clia v Turčiji in Sloveniji, so v Renaultu dejali, da bodo kapacitete v Flinsu zapolnili s povečanjem prodaje električnega modela zoe na 120 tisoč vozil letno. A zdaj je že jasno, da je bil ta cilj zelo ambiciozen, saj se je števec prodanih vozil konec lanskega leta ustavil pri 40 tisoč.

Da bi izpolnili cilj, bi morali Francozi torej letos potrojiti prodajo. Kljub temu da je bila prodaja v prvem trimesečju za 45 odstotkov višja kot lani in da jeseni prihaja nov model, ki bi lahko prinesel dodaten pospešek, bo verjetno potrebnega še kar nekaj časa, da dosežejo načrtovane številke.

Tudi prodaja micre, trenutno glavnega proizvoda tovarne, je po poročanju francoskih medijev slaba. Lani so jih proizvedli 72.600, kar je precej manj od pričakovanih 100 do 130 tisoč vozil, je za Les Echos povedal analitik IHS Markit Denis Schemoul. Po njegovi oceni tudi letos proizvodnja ne bo presegla 50 tisoč modelov.

Vodstvo so pozvali, da naj ohrani delovna mesta v Flinsu, pripravljeni so tudi na na premik izven dejavnosti avtomobilske industrije. Kaj bi delali, ni znano. Foto: Reuters

Stroškovno ne morejo tekmovati z Indijci

Delavce pa skrbi tudi malo bolj oddaljena prihodnost. Čeprav je Flins trenutno edina tovarna, ki proizvaja električna vozila, Renault v drugo francosko tovarno Douai uvaja novo konstrukcijsko osnovo za električna vozila, s čimer bo tudi to lokacijo usposobil za ta segment avtomobilov.

Proizvodnjo micre, ki je trenutno sicer predvidena do leta 2024, pa bi lahko predčasno zavrli skrhani odnosi zveze Renault Nissan. Kot je pred kratkim poročal Financial Times, je bila selitev proizvodnje micre iz Indije v Francijo leta 2017 kozmetično-politična poteza takratnega vodilnega Carlosa Ghosna, ki za to ni imel finančnih argumentov. Po Ghosnovem odhodu se zato poraja vprašanje, ali bo prišlo do sprememb.

V Renaultu so lani napovedali, da bodo kapacitete v Flinsu zapolnili s povečanjem prodaje zoe na 120 tisoč vozil letno. Zdaj je že jasno, da je bil ta cilj zelo ambiciozen, saj se je števec prodanih vozil konec lanskega leta ustavil pri 40 tisoč. Foto: Reuters

Francoski delavec dvakrat dražji od slovenskega

Dejstvo je, da avtomobilska industrija lokacije svojih proizvodnih enot premika na območja z nižjimi stroški. Na izbiro lokacij poleg tega vplivajo tudi države s spodbudami. Slovenija je na primer Revozu že večkrat dodelila večmilijonske subvencije, z milijonskimi spodbudami je tudi avstrijsko Magno Steyr prepričala, da je postavila tovarno v Hočah.

Med najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na izbiro lokacije, je strošek dela. Podatkov o povprečnih plačah posameznih tovarn nismo našli, statistika evropskega statističnega urada pa kaže, da je povprečen strošek dela na uro v Franciji v letu 2018 znašal 36 evrov, v Sloveniji 18 evrov. Mesečna minimalna plača v Franciji je 1.512 evrov bruto, v Sloveniji 887 evrov, v Turčiji 422 evrov.

Tu je morda mogoče iskati vsaj del odgovora na vprašanje, zakaj so francoski proizvajalci v zadnjem času napovedali selitev proizvodnje različnih modelov avtomobilov ven iz domače države:

Renault je, kot navedeno zgoraj, proizvodnjo novega clia zaupal Slovencem in Turkom.

Aprila letos je Peugeot sporočil, da proizvodnjo modela 2008 seli iz francoskega mesta Mulhouse (tu je posledično ogroženih tisoč delovnih mest) v španski Vigo.

Isti proizvajalec bo proizvodnjo priljubljenega modela 208 preusmerjal iz francoskega Poissyja in Slovaške v pravkar odprto tovarno v maroškem mestu Kenitra.

Nemški Opel (ta je od lani v lasti PSA Peugeot Citroëna) bo model Grandland X namesto v francoskem Sochauxu, kjer so še lani izdelali 500 tisoč vozil, proizvajal v nemškem Eisenachu. Kot razlog so sicer navedli preobremenjenost francoske tovarne.

Prihodnje leto naj bi v Franciji izdelali 500 tisoč vozil manj kot letos, okrog 1,7 milijona. Foto: Reuters

500 tisoč vozil manj z oznako "made in France"

Omenjeno se bo seveda odrazilo tudi na številkah. Proizvodnja avtomobilov v Franciji se bo po napovedih analitikov prihodnje leto drastično skrčila: analitska hiša IHS Markit napoveduje zmanjšanje količine za slabo četrtino, z 2,2 na 1,7 milijona vozil. In to kljub temu, da francoski proizvajalci avtomobilov v zadnjih letih poslujejo dobro. Po letu 2021 naj bi se proizvodnja sicer ustalila pri okrog dveh milijonih vozil letno.

Renault je pred 40 leti v Franciji zaposloval 100 tisoč ljudi, danes je številka pol manjša. Foto: Reuters

Odločitev do konca leta

Delavci v Flinsu so zaradi napisanega zaskrbljeni. "Že več mesecev opozarjamo vodstvo," je pred dnevi za francoski Les Echos dejal sindikalist Franck Daout. Vodstvo so po njegovih besedah pozvali, da naj ohrani delovna mesta v Flinsu, pripravljeni so tudi na na premik izven dejavnosti avtomobilske industrije. Kaj bi delali, ni znano.

Iz vodstva Renaulta pa so za zdaj sporočili le, da so v igri različni scenariji in da bodo odločitev sprejeli do konca leta.