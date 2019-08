"Tri mesece zunaj 'firme', da le speljemo ta spektakel!" #video

Z užitkom se je usedel, si naročil kavo, prižgal cigareto, utišal telefon in se vsaj za tisto uro umaknil od organizacijskega stresa. Primož Tavčar je avtomobilski zanesenjak iz Žirov, ki je alfa in omega ene najbolj odmevnih avtomobilskih dirk v Sloveniji. "To ni delo za vsakogar in le redki so pripravljeni žrtvovati toliko časa," pravi 37-letnik, ki bo danes in jutri gostil več kot pet tisoč ljudi in okoli 140 dirkačev.

Srednji del proge je zelo pregleden in zato zanimiv za obiskovalce. Danes bodo na sporedu trije treningi, jutri še tri dirke. Foto: GHD Lučine "Poznati od prvega metra traku do zadnjega lista dokumentacije …"

"To so zelo resne stvari, celega te porabijo. Imam svoje podjetje in zadnje tri mesece me tam praktično ni. Vodenje organizacije je odgovornost, ki prinaša veliko dela. Težko je dobiti ljudi za organizacijo. Pritiski so finančni, organizacijski. Marsikdo reče, da bi nekaj naredil, manj pa je tistih, ki bodo nekaj naredili. Kot vodja organizacijskega odbora moram poznati vse, od prvega metra traku do zadnjega lista dokumentacije," je povedal Primož Tavčar, ki je nekoč tudi sam dirkal in je v Lučinah pri organizaciji prisoten že od samega začetka.

Letos bo dirka potekala že 18. leto zapored, enkrat so v enem letu izpeljali celo dve dirki. Takrat je pomagal v sklopu društva AMD Buhc, pred leti pa je sam prevzel organizacijske vajeti. Zdaj dirko že več let organizira društvo AMD Zvezda.

Lanski zmagovalec do cilja s povprečno hitrostjo 120 km/h



Na letošnjo gorskohitrostno dirko v Lučinah je prijavljenih 143 tekmovalcev, ob tem pa še osem predvozil. Zmago bo branil italijanski voznik Federico Liber (gloria C8P evo), glavna izzivalca pa sta Slovak Vaclav Janik (norma M20F) in Francoz Sebastien Petit (norma M20FC). Med Slovenci bo z dvolitrsko formulo (norma M20F) visoko meril predvsem Vladimir Stankovič. Ta je bil pred devetimi leti zadnji slovenski zmagovalec dirke v Lučinah.



Karavana avtomobilov bo pisana, od starodobnikov do močno predelanih dirkalnih avtomobilov. Med temi izpostavljamo Avstrijca Karla Schagerla (VW golf rallye TFSI-R), slovenski državni prvak Milan Bubnič pa bo tokrat (po nesreči na Gorjancih z lancio delto) vozil najeti dirkalnik VW polo proto.



Proga je dolga 3.950 metrov in ima 200 metrov višinske razlike. Povprečni naklon je petodstotni. Absolutni rekorder v zdajšnji konfiguraciji je lanski zmagovalec Liber, ki je do cilja pripeljal s povprečno hitrostjo 120 kilometrov na uro.



Program – sobota, 10. julij

Od 10.30 – 3 uradni treningi



Program – nedelja, 11. julij

9.00 – 1. tekmovalna vožnja, 11.30 – 2. tekmovalna vožnja, 14.30 – 3. tekmovalna vožnja

Karl Schagerl bo z močno predelanim VW golfom eden glavnih favoritov v konkurenci avtomobilov. Foto: GHD Lučine

Nekdanji evropski prvak Aleš Prek bo blizu domače Vrhnike upal na podporo navijačev. Foto: GHD Lučine

Osem mesecev dela: večji del za četverico, zadnji trije dnevi za 170 ljudi

"Pred štirimi tedni smo morali že oddati vpis za leto 2020 in takrat se dejansko organizacija dirke začne," je nazoren 37-letni Tavčar. V ožji organizacijski ekipi mu pomagajo še trije, vsaj osem mesecev pa mora o avgustovskem tridnevnem dogodku intenzivno razmišljati.

Januarja mora s sodelavci že razdelati in razporediti naloge. Intenzivnost del narašča proti poletju. Kar najhitreje morajo urediti vso formalno dokumentacijo, se dogovoriti z domačini in podobno. Tu so še dogovori s pokrovitelji, nato pa v zadnjem obdobju tudi priprava tekmovalne proge.

Včeraj je z njegovih ramen padel velik del bremena, tega je predal tistim, ki bodo poskrbeli za športno izvedbo prireditve. Danes in jutri bo ob progi aktivnih okrog 170 ljudi, v to število pa niso vključeni policisti, gasilci in zdravstveno osebje.

Le zadovoljni se naslednje leto vrnejo

Strošek organizacije dirke ocenjuje na okrog 45 tisoč evrov. Urediti je treba tekmovalno progo, postaviti šikane, prostore za obiskovalce in bokse za vsa nastopajoča moštva.

Zadovoljstvo vseh prisotnih je prvi pogoj za to, da se bodo leto pozneje vrnili na isto mesto. Letos bodo na dirki tako pričakali rekordno število nastopajočih. Včeraj so že izpeljali povorko vseh nastopajočih iz servisne cone v Todražu v središče Gorenje vasi.

Ena zanimivejših novosti je uvedba tako imenovanih "taksijev", to so dirkalna vozila, ki po predhodni rezervaciji na sovozniški sedež sprejmejo navdušence, da ti doživijo injekcijo adrenalina na pravi tekmovalni progi. Letos je bilo pričakovano največ zanimanja za sovozniški sedež Boštjana Avblja, že dokazanega cestnohitrostnega dirkača in letos prvič tudi že zmagovalca relija za državno prvenstvo.

"Kdo ve, morda bo kateri izmed teh 'sovoznikov' že prihodnje leto na štartu dirke v tekmovalnem kombinezonu in s čelado na glavi," pravi Tavčar.