Napoved zanimivega avtošportnega poletja v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po uspešni izvedbi jubilejne gorskohitrostne dirke v Lučinah se rekordni deseti naslov državnega gorskega prvaka nasmiha Milanu Bubniču, v koledarju prireditev pa kmalu sledita reli v Železnikih in gorska dirka za evropsko prvenstvo v Ilirski Bistrici.

V skupni razvrstitvi gorskih dirk ima Bubnič letos že štiri zmage in veliko prednost 52 točk. Že na njegovi “domači” dirki, Bubnič namreč prihaja iz vasice Klenik pri Pivki, bi lahko že dve dirki pred koncem osvojil nov naslov državnega prvaka. Bubnič je v letošnjo sezono vstopil z obnovljenim dirkalnikom in je iz vidika zanesljivosti tehnike veliko bolj uspešen kot v lanski sezoni. Če je lani naslov potrdil šele na zadnji dirki sezone, je letos njegova premoč veliko bolj očitna.

Prvak je lahko določen že prihodnjo dirko

Presenetljivo je drugi v skupni razvrstitvi Anže Dovjak (peugeot 208 rally4). Če bo Bubnič v Ilirski Bistrici osvojil osem točk več od Foto: Gregor Pavšič Dovjaka, bo rekordni deseti naslov državnega prvaka (osmi zaporedni!) že njegov. Teoretično lahko Bubniča ujame le še Janko Čebron (mitsubishi lancer), ki za Dovjakom zaostaja štiri točke. Patrik Ruzzier (fiat punto kit car) po dveh odstopih nima več možnosti za najvišjo uvrstitev, bo pa na zadnjih treh dirkah sezone še zelo zanimiv razplet v boju za naslov državnega podprvaka.

Dovjaku se naslov državnega prvaka nasmiha v Razredu 5a, kjer je letos dobil tri od štirih dirk, in v mladinski konkurenci - tam je še sploh neporažen. V Razredu 5b sta kandidata za naslov prvaka predvsem Klemen Trček in Jan Pivk (oba MG ZR 105). Veliko točk je z odstopom v Lučinah izgubil Nejc Trček (MG ZR 105), zmagovalec lučinske dirke Luka Oblak (škoda fabia) pa je nastopil sploh prvič v letošnji sezoni.

Kmalu reli v Železnikih in gorski spektakel v Ilirski Bistrici

Poletni avtošportni program se bo 20. avgusta nadaljeval z deveto izvedbo relija Železniki. To bo četrta preizkušnja letošnjega državnega prvenstva in tretji reli na slovenskih cestah. Organizatorji iz vrst ŠD Omikron Plus pripravljajo devet hitrostnih preizkušenj (štiri različne) v skupni dolžini 90 kilometrov. Medtem ko središče relija ostaja v Železnikih, bo novost servisna cona na parkirišču pod smučarskim centrom nad Cerknim.

Prvi konec septembra pa nato v Ilirski Bistrici sledi eden izmed vrhuncev letošnje sezone. Slovenija bo takrat že tradicionalno gostila eno izmed gorskohitrostnih dirk za evropsko prvenstvo. Na že dobro znani progi med Ilirsko Bistrico in Šembijami bo vozila smetana evropskega gorskega dirkanja. Organizator dirke je AK Olimpija, ki lahko na dirki pričakuje vse osrednje akterje iz konkurence formul in športnih prototipov, prav tako pa tudi atraktivnih avtomobilskih dirkalnikov.