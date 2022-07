EU dosegla dogovor o zmanjšanju porabe plina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministri držav članic EU, pristojni za energetiko, so danes v Bruslju dosegli dogovor o zmanjšanju porabe plina za 15 odstotkov do marca 2023, je na Twitterju sporočilo češko predsedstvo Svetu EU. Uredba vključuje tudi možnost uvedbe obveznega zmanjšanja porabe.

"Ni bila misija nemogoče! Ministri so dosegli politični dogovor o zmanjšanju porabe plina pred prihajajočo zimo," je na Twitterju zapisalo češko predsedstvo Svetu Evropske unije.

Uredba, o kateri so se dogovorili ministri, predvideva določitev cilja, da bi članice EU med 1. avgustom letos in 31. marcem 2023 porabo plina prostovoljno zmanjšale za 15 odstotkov glede na povprečno porabo plina med avgustom in marcem v zadnjih petih letih.

Znižanje porabe za 15 odstotkov lahko postane obvezno

Uredba vključuje tudi možnost sprožitve opozorila na ravni EU glede varnosti dobav plina, kar bi pomenilo, da bi 15-odstotno znižanje postalo obvezno.

Evropska komisija bo lahko sprožitev opozorila Svetu EU predlagala na lastno pobudo ali pa na zahtevo petih članic. V vsakem primeru pa bodo morale države to potrditi s kvalificirano večino, kar pomeni najmanj 15 članic, v katerih živi najmanj 65 odstotkov prebivalcev EU.

Pri obveznem zmanjšanju porabe plina bodo mogoče različne izjeme, med drugim za države, ki niso povezane s plinskimi omrežji drugih članic.

Članice bodo morale zdaj uredbo potrditi še uradno v pisnem postopku.