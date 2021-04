Enostavne, pametne in celovite rešitve za dobre temelje poslovanja

Oglasno sporočilo

Tudi mala podjetja za poslovanje potrebujejo vse, kar imajo veliki. A z izzivi se pogosto soočate podjetniki sami. V iskanju rešitev izgubljate živce, sredstva in čas, ki bi ga lahko učinkoviteje usmerili drugam. Ali delo opravljate iz domače pisarne, ki je hkrati tudi vrtec, učilnica, kino dvorana, joga studio? Morda zaradi pomanjkanja časa še niste prešli na digitalno poslovanje ali pa uporabljate zastarelo programsko opremo? Vas skrbi, kaj se dogaja v poslovnem prostoru, ko vas ni v njem? Za nemoteno in sodobno delovanje na svoji strani potrebujete partnerja, ki vas razume in ima enostavne, pametne in celovite rešitve. Telekom Slovenije je za vas pripravil paket NEO Poslovni.

Paket NEO Poslovni za poslovni prostor, domačo pisarno ali delavnico

Paket NEO Poslovni je velik (in varen) paket za mala podjetja. Vsebuje zelo hiter internet, največjo Mega HD TV programsko shemo s 7-dnevnim ogledom za nazaj in fiksno telefonijo. NEO Poslovni vam pomaga tudi pri prvih korakih v poslovni svet. Z izdelavo (nove) spletne strani (z registracijo domene, spletnim gostovanjem in poštnimi predali vred) in vedno osveženimi Wordom, Excelom, PowerPointom in Teams-i v zbirki orodij Microsoft 365 Business Basic bo vaše poslovanje enostavno, sodobno in digitalizirano. V primeru nevšečnosti paket NEO Poslovni prinaša tudi hitrejšo obravnavo prijavljene napake in skrajšan čas njene odprave.

Po mali ceni in z velikimi prihranki ste lahko vselej na tekočem z dogajanjem v svojem poslovnem prostoru – tudi, ko vas ni v njem: s kamerami in senzorjem za gibanje poskrbite za varnost in zaščito pred vlomi, s pomočjo pametnih vtičnic na primer segrejte ali ohladite prostore na daljavo, s pametnimi žarnicami pa z enim klikom prižgite vse luči.

Vaša pisarna lahko postane pametni poslovni prostor v trenutku, dogajanje v njej pa lahko spremljate preko mobilne aplikacije NEO kjerkoli in kadarkoli. Paket NEO Poslovni si zagotovite po akcijski ceni 32,78 EUR brez DDV (popust velja 12 mesecev, redna cena je 53,28 EUR brez DDV), s prihrankom 246 EUR brez DDV.

Naročnik oglasnega sporočila je Telekom Slovenije.