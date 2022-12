Družba Adex bo po navedbah vlade ustanovljena z namenom upravljanja in financiranja neposredno ali posredno prek hčerinskih družb, enega ali več reguliranih ali nereguliranih trgov ali večstranskih sistemov trgovanja za promptne pogodbe za električno energijo in druge finančne ali nefinančne instrumente in produkte, elektronske ali drugačne, v Evropi in drugje.

Kot so sporočili iz vlade Roberta Goloba, ki je odločitev sprejela v imenu države kot edine družbenice Elesa, so se prav tako seznanili s tem, da bo Elesov ustanovitveni vložek pet milijonov evrov, kar predstavlja njegov celotni poslovni delež v družbi BSP energetska borza.

Eles, srbski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Elektromreža Srbije ter organizator trgov električne energije v 13 državah in s sedežem v Parizu Epexspot so namreč 26. aprila letos pri varuhu konkurence priglasili koncentracijo nad družbo BSP energetska borza ter vlogo za ustanovitev skupnega podjetja.

Ker borza BSP ni bila ustanovljena ...

Podjetja so v začetku aprila ob tem po poročanju Financ podpisala zavezo za ustanovitev alpsko-jadransko-podonavske borze električne energije Alpine-Adriatic Danube Power Exchange (ADEX). Ta bo organizirala trgovanje z električno energijo v Sloveniji in Srbiji, poslovanje pa bo navezala tudi s trgi v drugih državah Srednje in Jugovzhodne Evrope.

A ker družba BSP energetska borza po navedbah ministrstva za infrastrukturo ni bila ustanovljena, je pričakovati, da bo njeno vlogo – to je upravljanje borze Adex – prevzelo novoustanovljeno istoimensko Elesovo hčerinsko podjetje.

Nadzorni svet Elesa se je z nameravanimi transakcijami in ustanovitvijo nove hčerinske družbe seznanil aprila, ko je tudi podal pozitivno mnenje.

Upravljanje in financiranje

Med njenimi aktivnostmi so predvideni načrtovanje, razvoj in izvajanje elektronske obdelave podatkov v zvezi z borzami, zbiranje, obdelava in distribucija informacij v zvezi z električno energijo ali drugimi proizvodi v zvezi z borzami ter opravljanje storitev. Med te spadajo tudi podporne storitve, storitve informacijske tehnologije ter tehnične storitve subjektom, katerih poslovanje je povezano z borzami in promptnimi pogodbami za električno energijo na splošno.

Poleg tega je v pogodbi določeno upravljanje novoustanovljene holding družbe Adex skupina, ki bo imela dvotirni sistem upravljanja. Sestavljali ga bodo skupščina, šestčlanski nadzorni svet in dvočlanska uprava.