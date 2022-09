Obete za leto 2023 trenutno zaznamuje izjemna negotovost, kar zahteva zagotovitev fleksibilnega ukrepanja države, so zapisali ekonomisti fiskalnega sveta. Po njihovem mnenju so za leto 2023 tudi velika tveganja za nadaljnje poslabšanje napovedi gospodarske rasti, kar lahko ima pomembne finančne posledice za finančno stanje sektorja država.

"Trenutne ekonomske razmere niso zadostni razlog za uveljavljanje izjemnih okoliščin v letu 2023," so vlado Roberta Goloba opozorili pri fiskalnem svetu. Ekonomisti fiskalnega sveta tudi opozarjajo, da nas najverjetneje čaka obdobje nižje gospodarski rasti in da naj vlada zato pazi pri brezglavem zapravljanju.

"Trenutne ekonomske razmere niso zadostni razlog za uveljavljanje izjemnih okoliščin v letu 2023," so v danes objavljenem poročilu zapisali ekonomisti fiskalnega sveta. Ravni gospodarske aktivnosti in zaposlenosti sta že v povprečju leta 2021 presegli ravni pred epidemiološko krizo, pri čemer je preseganje predkrizne ravni v Sloveniji med najvišjimi v EU. Ravni BDP in zaposlenosti naj bi tudi v prihodnjem letu glede na osvežene projekcije urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) dosegali ravni, ki so bile napovedane jeseni 2019.

Podobno velja za vse komponente domače potrošnje, ki se je sprostila po opustitvi omejevalnih ukrepov in katere rast je odražala povečano pripravljenost na trošenje. To so omogočili sredstva gospodinjstev, privarčevana med krizo, ter še vedno ugodni pogoji financiranja v kombinaciji z občutno krizno podporo države gospodinjstvom in podjetjem.

Ugodne gospodarske razmere so se odrazile tudi na trgu dela, saj je brezposelnost na do zdaj najnižjih ravneh, podjetja poročajo o težavah s pridobivanjem ustrezno usposobljene delovne sile, pretežni del novih zaposlitev pa predstavljajo tujci.

Tudi Evropa proti brezglavemu trošenju



Tudi Evropska komisija je poudarila potrebo po preudarni fiskalni politiki, opozarjajo pri fiskalnem svetu. Evropska komisija je tudi poudarila, da ekspanzivna fiskalna politika v letu 2023 ni ustrezna in da bi morala biti podpora ustrezno diferencirana med državami, ki so v različnih fazah poslovnega cikla in ki so izpostavljene različnim tveganjem glede vzdržnosti javnega dolga.



Poudarila je pomen izvajanja investicij, namenjenih zelenemu in digitalnemu prehodu ter zagotavljanju energetske varnosti, k čemur lahko pomembno prispevajo sredstva evropskih mehanizmov, ter opozorila na preprečitev prekomernega povečanja tekočih primarnih izdatkov. V okviru teh je podprla usmerjene in začasne ukrepe za omilitev energetske krize. Opozorila je tudi na pomen srednjeročnih proračunskih načrtov, ki bodo na verodostojen način predstavili pot postopne konsolidacije javnih financ ob upoštevanju izzivov vzdržnosti javnih financ.

Gospodarska rast

Ukrepi zaradi energetske krize

Vlada mora po mnenju fiskalnega sveta ob sicer nujnem ukrepanju za omejevanje posledic energetske draginje čim bolj ohranjati manevrski prostor za delovanje v prihodnje, zlasti z omejevanjem rasti tekoče porabe.

Ukrepi, ki naslavljajo energetsko krizo, morajo biti pravočasni, usmerjeni in začasni ter ne smejo slabšati strukturnega položaja javnih financ. To velja v primeru negotovega vztrajanja censkih šokov še posebej za prilagajanje različnih skupin javnih izdatkov trenutno visoki ravni cen energentov.