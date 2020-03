ECB v 750-milijardni program odkupovanja obveznic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska centralna banka (ECB) je ponoči napovedala dodaten, 750 milijard evrov vreden program odkupovanja obveznic. Do ukrepa, ki so ga poimenovali urgentni pandemični program odkupov, prihaja šest dni po napovedi niza ukrepov za blaženje posledic širjenja novega koronavirusa na gospodarstvo evrskega območja.

Kot so sporočili iz ECB, gre za začasen program odkupovanja zasebnih in javnih dolžniških vrednostnih papirjev, s katerim želijo zmanjšati tveganja, ki jim je območje evra izpostavljeno zaradi pandemije koronavirusa. Program bo v veljavi do konca leta 2020, če bo treba, pa ga bodo po poročanju STA tudi povečali.

Poleg tega so pripravljeni sprostiti nekatere omejitve na odkupe obveznic, kar bi lahko pomagalo državam, kot je Italija. Donos na italijanske državne obveznice je namreč zaradi tamkajšnjega razvoja dogodkov poletel v nebo. Po podatkih borze MTS je zahtevana donosnost na italijanske desetletne obveznice trenutno pri 2,48 odstotka, kar je – kar zadeva evropske države – daleč najvišja obrestna mera, navaja STA.

V osrednji denarni ustanovi evrskega območja so zatrdili še, da so "v teh časih, polnih izjemnih izzivov, zavezani svoji vlogi podpiranja vseh državljanov evrskih držav". "Svet ECB bo v tem mandatu naredil vse, kar je treba," so dodali.

Odločitev za megaprogram odkupovanja obveznic je bila sprejeta v telefonskem pogovoru med člani sveta ECB v sredo zvečer, z ukrepom pa so se odzvali na kritike, da ECB ni storila dovolj za blaženje posledic širjenja koronavirusa.

"Izjemni časi terjajo izjemno akcijo"

"Izjemni časi terjajo izjemno akcijo. V naših zavezah do evra ni omejitev," je tvitnila predsednica ECB Christine Lagarde.

Na ukrep ECB se že odzivajo analitiki. Slišati je, da gre za "zdravilo", ki bi lahko spremenilo potek dogodkov v gospodarstvu območja evra in na finančnih trgih, pisanje AFP povzema STA.