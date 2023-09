EBRD: Napoved rasti BDP enaka majski, negotovost pa ostaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) v najnovejšem poročilu o gospodarskih obetih v regiji, kjer deluje, ostaja pri napovedih za rast slovenskega gospodarstva. Letos naj bi BDP narasel za 1,5 odstotka, prihodnje leto pa za 2,3 odstotka, kar je torej enako kot v majski napovedi. Je pa napoved za letos še precej negotova, dodajajo v EBRD.

Potem ko se je slovensko gospodarstvo po močno navzdol popravljeni oceni statističnega urada lani okrepilo za 2,5 odstotka, je nastopilo obdobje še šibkejše rasti, ki je v prvem polletju dosegla 1,1 odstotka, ugotavlja mednarodna finančna ustanova s sedežem v Londonu.

Umirjanje je posledica tako šibkejše zasebne porabe, do katere prihaja zaradi visoke inflacije in kljub krepki rasti plač, kot ohlajanja rasti izvoza. Je pa po drugi strani nazadovanje izvoza okrepilo pozitiven učinek zunanje trgovine na BDP. Rast krepijo tudi investicije, ki so medletno večje za okoli desetino, navaja EBRD.

Svoje so prispevale tudi poplave

Banka izpostavlja tudi uničevalne avgustovske poplave, ki so povzročile milijardno škodo in vlado prisilile v spremembo javnofinančnih prioritet, še posebej v letu 2024. Ob tem omenjajo že napovedano pomoč posameznikom, podjetjem in občinam ter tudi sprejete podlage za uvedbo solidarnostnega prispevka za financiranje obnove.

Čeprav EBRD ostaja pri napovedih za letošnjo 1,5-odstotno rast slovenskega BDP, pa ob tem opozarja, da je ocena povezana s precej tveganji. Pri pričakovanjih za 2,3-odstotno krepitev gospodarske dejavnosti v letu 2024 pa banka navaja, da bi se lahko ta številka zvišala, saj se bodo investicije ob sočasnem delovanju več evropskih finančnih mehanizmov in dejavnikov najverjetneje še okrepile.

Rast bo nad povprečjem regije

Slovenska gospodarska rast bo, če se bodo te napovedi uresničile, precej nad tisto za celotno regijo srednje Evrope in pribaltskih držav. EBRD namreč za članice iz tega dela Evrope še naprej napoveduje le 0,5-odstotno rast BDP, kar je posledica šibkejših gibanj v razvitih zahodnoevropskih državah, na katera so gospodarstva iz te regije močno vezana, ter visoke inflacije in naraščajočih obrestnih mer.

Naj bi se pa gibanja izboljšala v drugi polovici tega leta in potem ob krepitvi naložb na podlagi kohezijskih sredstev tudi v letu 2024. Za prihodnje leto tako EBRD regiji napoveduje 2,5-odstotno rast, so pa napovedi glede na majske ocene za večino držav slabše.

Za celotno regijo, kjer deluje, pa je EBRD napoved rasti za letos popravila za 0,2 odstotne točke na 2,4 odstotka, za prihodnje leto pa znižala za 0,2 odstotne točke na 3,2 odstotka.

Na Zahodnem Balkanu nekoliko več rasti v letu 2024

V regiji Zahodnega Balkana večjih sprememb napovedi ni, z izjemo popravka navzdol za 0,5 odstotne točke, ko gre za letošnjo rast v BiH. Letos naj bi gospodarska rast v tej regiji dosegla od 1,5 odstotka v BiH in 1,8 odstotka v Srbiji do 3,5 odstotka na Kosovu in v Črni gori. Prihodnje leto bo rast krepkejša in naj bi v vseh državah iz regije dosegla vsaj tri odstotke.

Turško gospodarstvo naj bi se letos okrepilo za 3,5 odstotka, kar je odstotno točko več od majskih ocen. Za prihodnje leto EBRD ostaja pri triodstotni napovedi.