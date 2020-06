Država obljubila devet milijard evrov pomoči za Lufthanso

Delničarji nemške letalske družbe Lufthansa so se na skupščini odločili za sprejem državne pomoči, vredne devet milijard evrov, s katero bodo letalskega prevoznika rešili pred bankrotom. Država bo zdaj prevzela 20-odstotni delež v podjetju, kar jezi nekatere lastnike, ki bodo ob del svojih naložb. Nezadovoljni so tudi tekmeci v letalski panogi.

Za reševalni sveženj je glasovalo več kot 98 odstotkov delničarjev, ki skupaj predstavljajo 39 odstotkov delnic Lufthanse, je po skupščini, ki je bila prek spleta, pojasnil predsednik nadzornega sveta Lufthanse Karl-Ludwig Kley. "Zagotovili bomo, da bo sveženj deloval, hvala za vaše zaupanje," je dodal, piše STA.

Izvršni direktor družbe Carsten Spohr je že pred tem opozoril, da bo glasovanje o državni pomoči "zgodovinski trenutek" in bo odločilo o usodi letalskega velikana. Potrditev reševalnega svežnja sicer ni bila samoumevna, saj mu je največji delničar Lufthanse, bavarski poslovnež Heinz Hermann Thiele, nasprotoval vse do srede, ko si je očitno premislil. Kot je dejal, sicer še vedno dvomi o dogovoru, s katerim se bo zmanjšala vrednost njegove lastne naložbe v letalskega prevoznika, a se zaveda, da je treba družbo rešiti pred insolventnostjo in zaščititi delovna mesta.

"Dvignite nas tja, kamor spadamo"

Med zasedanjem skupščine pa se je na letališču Frankfurt zbralo na desetine zaposlenih v Lufthansi. "Dvignite nas tja, kamor spadamo, glasujte za," je pisalo na enem od njihovih transparentov. Skladno z dogovorom o pomoči bo Lufthansa od države prejela devet milijard evrov. Predvideno je, da bo državni stabilizacijski sklad WSF prispeval 5,7 milijarde evrov v premoženje matične družbe, pri čemer bo šlo za povratna sredstva.

Poleg tega bo WSF prek dokapitalizacije v vrednosti 300 milijonov evrov vplačal nove delnice in pridobil 20-odstotno lastništvo, ki bi ga lahko v prihodnje povečal na 25 odstotkov in eno delnico, s čimer bi družbo tudi obranil pred morebitnim sovražnim prevzemom. Predvideno je še tri milijarde evrov vredno posojilo državne razvojne banke KfW in zasebnih bank za obdobje treh let.

Foto: Reuters

Nemška država se bo z 20-odstotnim deležem v lastniško strukturo Lufthanse vrnila prvič po privatizaciji leta 1997. Poleg tega bo dobila dve mesti v nadzornem svetu družbe. Zeleno luč državni pomoči Lufthansi je že napovedala tudi Evropska komisija. Kot so danes pojasnili v Bruslju, je injekcija dovoljena, a bo morala družba zato na letališčih v Frankfurtu in Münchnu poskrbeti tudi za prostor za druge letalske družbe in tako zagotoviti pošteno konkurenco.

Reševanje pa je že razjezilo nekatere tekmece v panogi, med drugim irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair, kjer so napovedali, da bodo pomoč Lufthansi izpodbijali pred Sodiščem EU. "Gre za spektakularen primer bogate evropske države, ki ignorira evropska pravila v korist svoje nacionalne industrije in v škodo revnejših držav," je razvoj dogodkov pospremil izvršni direktor irske letalske družbe Michael O'Lear, še navaja STA.