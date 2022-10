O draginji in energetski krizi brez Goloba, ki je zbolel #vŽivo

Ljubljanska ekonomska fakulteta in Inštitut za študije prekariata sta pripravila posvet o draginji, energetski krizi in prekarnosti v Sloveniji. Dogodek lahko od 10.00 naprej v živo spremljate na Siol.net. Premier Robert Golob se dogodka zaradi bolezni ni udeležil. Za kakšne zdravstvene težave gre, še preverjamo.

Ministri držav članic EU, pristojni za energetiko, medtem danes na neformalnem zasedanju v Pragi razpravljajo o nadaljnjih ukrepih za soočanje z energetsko draginjo. Med drugim govorijo o pripravljenosti na zimo in reformi energetskega trga. Ministri, med njimi slovenski minister za infrastrukturo Bojan Kumer, med drugim razpravljajo o vlogi vodika v okviru energetskega prehoda in trenutnih geopolitičnih razmer.

Na kosilu se bodo ministrom članic unije pridružili kolegi iz držav, ki so poleg EU del Energetske skupnosti. To so države Zahodnega Balkana ter Ukrajina, Gruzija in Moldavija. Govorili bodo o pripravljenosti na zimo na področju energetske oskrbe spričo ruske agresije na Ukrajino, zmanjšanih dobav ruskega plina Evropi in naraščajočih cen energentov, poroča STA.

Več ukrepov za soočanje z energetsko draginjo so članice EU že sprejele

Energetski ministri držav EU pa bodo predstavili še svoja stališča glede morebitne reforme trga elektrike. Komisija je pripravo predloga glede tega napovedala za konec letošnjega oziroma začetek prihodnjega leta. Več ukrepov za soočanje z energetsko draginjo so članice EU že sprejele, nazadnje so ministri za energetiko konec septembra v Bruslju potrdili obvezno zmanjšanje porabe elektrike in omejitev dobičkov podjetij, ki elektriko proizvajajo s tehnologijami, cenejšimi od plina.

Zdaj Evropska komisija pripravlja še predloge ukrepov za omejevanje cen plina. Voditelji EU so se pretekli petek na neformalnem zasedanju v Pragi strinjali, da je pri nadaljnjih ukrepih za soočanje z energetsko draginjo, tudi pri omejevanju cen plina, potreben evropski pristop. Energetika bo tudi ena od osrednjih tem rednega vrha EU, ki bo prihodnji četrtek in petek v Bruslju.