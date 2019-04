Deželna banka Slovenije: Revizija poslov potrdila sume neustreznega ravnanja

Revizija poslov Deželne banke Slovenije (DBS) naj bi potrdila sume, da banka ni ustrezno vodila poslov v povezavi s Semenarno Ljubljana, ki je v njeni lasti, ter postopkov, povezanih s prenehanjem funkcije predsednice uprave Sonje Anadolli in z vlogo Petra Vriska kot sočasnega družbenika Semenarne in predsednika nadzornega sveta DBS.

Posebno revizijo so po poročanju Dela delničarji Deželne banke Slovenije odredili v začetku lanskega oktobra, družba Ernst & Young pa jo je končala sredi marca. Iz DBS so takrat sporočili, da je poročilo na vpogled le delničarjem in da ni javno. Povedali so še, da se bo z njim seznanila skupščina, ki pa še ni sklicana.

Vrisk se kot nadzornik DBS ni izločil iz glasovanja o poslih s Semenarno

Peter Vrisk, ki je predsednik Kapitalske zadruge, naj bi po poročanju Dela nekaterim članom zadružne zveze in Kapitalske zadruge v Semenarni omogočal boljši položaj kot drugim dobaviteljem, kot nadzornik DBS pa glasoval o poslih, povezanih s Semenarno, čeprav bi se moral iz glasovanja izločiti. Vrisk omenjenih navedb ni komentiral.

Revizorji naj bi po časniku dostopnih informacijah tudi ugotovili, da je bila banki povzročena škoda z izplačilom 80 tisoč evrov bruto odpravnine Sonji Anadolli, ki se je julija lani nenadoma poslovila s položaja dolgoletne predsednice uprave DBS.

Obstaja sum, da DBS poslov ni vodila ustrezno

Prevetritev poslov, ki jih je DBS sprejemala kot ustanovitelj Semenarne, druge posle, sklenjene s Semenarno, kot so sklepanje, podaljševanje in prekinitve kreditnih ali garancijskih pogodb, ter postopke, povezane s prenehanjem funkcije Anadollijeve, je predlagala družba Skupina Prva. Presodila je namreč, da "obstaja sum, da DBS teh poslov ni vodila ustrezno".

Družba je predlagala tudi pregled Vriskove vloge, zlasti v letu 2017, ko je DBS dokapitalizirala Semenarno Ljubljana. Menila je, da obstajajo vzroki za domnevo, da so drugi Vriskovi interesi prevladali nad interesi DBS, presodila pa je tudi, da "obstaja sum odškodovanja DBS, in sicer vsaj v obliki morebitnih izplačanih nepotrjenih oziroma neutemeljenih odškodnin članoma organov upravljanja DBS in Semenarne Ljubljana".