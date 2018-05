Delničarjem Zavarovalnice Triglav 2,5 evra bruto dividend za delnico

Na skupščini Zavarovalnice Triglav so delničarji podprli predlog uprave in nadzornega sveta, da se za dividende nameni del bilančnega dobička v višini 56,8 milijona evrov oziroma 2,5 evra bruto za delnico, kar je enako kot lani.

Na skupščini Zavarovalnice Triglav so delničarji podprli predlog uprave in nadzornega sveta družbe o uporabi bilančnega dobička za leto 2017, za katerega sta nadzorni svet in uprava ocenila, da omogoča ohranitev kapitalske ustreznosti skupine Triglav v skladu s politiko upravljanja kapitala v skupini. Za dividende bodo namenili del bilančnega dobička v višini 56,8 milijona evrov oziroma 2,50 evra bruto za delnico, kar predstavlja 82 odstotkov konsolidiranega čistega dobička skupine Triglav za leto 2017, so v sporočilu za javnost zapisali v največji slovenski zavarovalnici.

Skupina Triglav je lani ustvarila 69,7 milijona evrov čistega dobička, kar je 15 odstotkov manj kot leto prej. Premije so na letni ravni narasle za sedem odstotkov, na skoraj eno milijardo evrov.

Matična družba je v letu 2017 ustvarila 62,5 milijona evrov čistega dobička, kar predstavlja 17-odstotni padec, premije so narasle za pet odstotkov, na 622 milijonov evrov.

Uprava in nadzorni svet sta delničarje seznanila z letnim poročilom skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za poslovno leto 2017. Skladno s strateškimi usmeritvami je skupina uspešno ohranila finančno stabilnost, visoko kapitalsko ustreznost, dobičkonosnost poslovanja in bonitetno oceno "A".

Dosledno po poti strateških usmeritev

"Zahvaljujem se delničarjem za izkazano zaupanje. Poslovanje skupine v preteklem letu je bilo dobro in skladno s strategijo, na tej podlagi in upoštevaje kriterije prenovljene politike upravljanja kapitala bo družba tudi letos izplačala atraktivne dividende. Z letošnjimi trimesečnimi rezultati smo zadovoljni, nadaljujemo uspešno poslovanje in razvoj Skupine Triglav v sodobno, inovativno in dinamično zavarovalno-finančno skupino, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji," je povedal predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

Skupščina delničarjev je upravi in nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav podelila razrešnici za preteklo poslovno leto.