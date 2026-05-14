Skupina Krka je v letošnjem prvem četrtletju ustvarila 121 milijonov evrov čistega dobička. Ta je bil po velikosti drugi največji v Krkini zgodovini. V primerjavi z enakim obdobjem lani je upadel za 21 odstotkov, saj je na rezultat lani vplival visok pozitivni neto finančni izid, medtem ko je bil letos rahlo negativen, so pojasnili v družbi.

Skupina Krka je v letošnjem prvem četrtletju povečala prihodke od prodaje za osem odstotkov na 565,8 milijona evrov. V tem obdobju je ustvarila 151,6 milijona evrov dobička iz poslovanja, kar po navedbah vodstva "potrjuje dolgoročno stabilno rast prodaje in ohranjanje dobičkonosnosti poslovanja".

Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je ocenil, da so v prvem četrtletju nadaljevali uspešno poslovanje. Rast so zabeležili na večini trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev, razen pri izdelkih brez recepta. "Pomembno je, da krepimo prodajo in položaj v najpomembnejših prodajnih regijah in na tradicionalnih trgih," je dejal.

"Prvič smo z dobičkom iz poslovanja v enem četrtletju presegli 150 milijonov evrov, njegova medletna rast je znašala 24 odstotkov. Čisti dobiček je bil v primerjavi s povprečnim četrtletjem lanskega leta večji za 20 odstotkov. Nadaljevali smo različne investicijske projekte nadgradnje in povečanja zmogljivosti doma in v tujini," je dodal.

Povečali Krkino ponudbo zdravil

Poročilo o poslovanju je nadzorni svet družbe obravnaval v sredo, so danes sporočili iz Krke. Uprava in nadzorni svet družbe Krka sta predlagala, da se Krkinim delničarjem za leto 2025 izplača dividenda v višini 9,10 evra bruto na delnico, kar je dobrih 10 odstotkov več kot lani. Delničarji bodo o predlogu odločali na skupščini, ki bo 9. julija.

Glede rezultatov poslovanja so v družbi zapisali, da je skupina v prvem četrtletju v regiji Vzhodna Evropa prodala za 199,9 milijona evrov izdelkov. V Ruski federaciji, ki je po vrednosti prodaje Krkin največji posamezni trg, so prodali za 122,0 milijona evrov izdelkov, kar je 28 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju.

Sledila je regija srednja Evropa, v kateri so prodali za 133,5 milijona evrov izdelkov. Tretja po prodaji je bila regija zahodna Evropa s 95,0 milijona evrov. Največjo rast v tej regiji so dosegli na Irskem. V regiji jugovzhodna Evropa so prodali za 82,0 milijona evrov izdelkov. Na domačem trgu so prodali za 34,5 milijona evrov izdelkov in storitev.

V prvem četrtletju leta so Krkino ponudbo zdravil povečali s štirimi novimi izdelki, in sicer s tremi zdravili na recept in enim veterinarskim izdelkom za ljubiteljske živali. Na različnih trgih se lahko pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami. Uspešno so končali več kot 240 registracijskih postopkov za nove in že uveljavljene izdelke na številnih trgih. Končali so registracijske postopke za tri nova zdravila na recept in za že uveljavljene izdelke pridobili dovoljenja za promet na dodatnih trgih, so navedli.

V prvem četrtletju leta so v skupini za vlaganja in naložbe namenili 22,9 milijona evrov, od tega 17,9 milijona evrov v obvladujoči družbi. Konec marca je bilo v skupini Krka 13.204 zaposlenih, od tega v tujini 5519, kar je 42 odstotkov. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 13.261 zaposlenih.

Za letošnje leto v skupini Krka načrtujejo prihodke od prodaje v višini 2,14 milijarde evrov in čisti dobiček v višini 405 milijonov evrov. Naložbe bodo namenjene predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, zanje bodo namenili dobrih 140 milijonov evrov.