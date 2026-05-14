Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
14. 5. 2026,
8.58

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
prihodki dobiček poslovanje Telekom Slovenije

Četrtek, 14. 5. 2026, 8.58

47 minut

Skupina Telekom Slovenije v prvem četrtletju z rastjo prihodkov in dobička

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Telekom Slovenije | Glede vplivov geopolitičnih razmer na poslovanje v Telekomu ostajajo optimistični. | Foto Siol.net

Glede vplivov geopolitičnih razmer na poslovanje v Telekomu ostajajo optimistični.

Foto: Siol.net

Skupina Telekom Slovenije je v prvem četrtletju ustvarila 178,7 milijona evrov prihodkov, kar je štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Rast so pripisali večjemu številu uporabnikov ter boljši prodaji blaga in storitev. Čisti dobiček se je povečal za 12 odstotkov na 16 milijonov evrov.

Ob koncu marca je imela skupina malo več kot dva milijona mobilnih maloprodajnih uporabnikov, kar v medletni primerjavi predstavlja dvoodstotno rast. Za toliko se je povečalo tudi število fiksnih maloprodajnih širokopasovnih in televizijskih priključkov, ki je doseglo nekaj več kot 322.000, so iz skupine danes sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je dosegel 66 milijonov evrov oziroma sedem odstotkov več kot v prvem lanskem četrtletju. EBITDA marža je predstavljala 36,9-odstotni delež v prihodkih od prodaje. Kot so še navedli v nerevidiranem poročilu o poslovanju, ki ga je v sredo obravnaval nadzorni svet Telekoma, se je dobiček iz poslovanja (EBIT) medletno povečal za 13 odstotkov na 21,6 milijona evrov.

Ostajajo optimistični

Obvladujoča družba Telekom Slovenije je v prvem četrtletju ustvarila 154,5 milijona evrov prihodkov oziroma tri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je povečala za 19 odstotkov na 10,3 milijona evrov. Za naložbe je celotna skupina v prvih treh mesecih namenila 58,6 milijona evrov oziroma 52 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Glede vplivov geopolitičnih razmer na poslovanje v Telekomu ostajajo optimistični. Kot so zapisali, tovrstna tveganja za zdaj uspešno obvladujejo, zato sprememba poslovnih ciljev ni potrebna. Razmere bodo spremljali še naprej in po potrebi prilagodili ukrepe za obvladovanje tveganj.

Za letos v skupini načrtujejo 737,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, 255,5 milijona evrov EBITDA in 59,9 milijona evrov čistega dobička. Skupina je konec marca zaposlovala 3.197 ljudi, kar je odstotek manj kot leto prej.

Ob tem so znova poudarili, da je Telekom Slovenije edini operater v Sloveniji, ki ga Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS regulira v segmentu fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta, čeprav ni več vodilni operater v tem segmentu in dosega malo manj kot 29-odstotni tržni delež. Tudi v primerjavi z drugimi evropskimi prvotnimi operaterji ima Telekom Slovenije precej manjši tržni delež.

"Družba Telekom Slovenije posluje v okolju, v katerem pretirana in nesorazmerna regulacija zavira njen razvojni potencial. Družba nadaljuje prizadevanja za uravnoteženo regulacijo, ki bo temeljila na dejanskih tržnih razmerah," so dodali.

5G antena, bazna postaja
Novice Slovenija je pri Telekomu Slovenije dobila prvo pravo omrežje 5G
Telekom Slovenije
Novice Delničarjem Telekoma Slovenije nekoliko višja dividenda kot lani
Srečanje z nordisjko smučarsko reprezentanco. Domen Prevc, Nika Prevc
Sportal Slovenski skakalni junaki na obisku pri Telekom Slovenije #foto
prihodki dobiček poslovanje Telekom Slovenije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.