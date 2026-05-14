Skupina Telekom Slovenije v prvem četrtletju z rastjo prihodkov in dobička

Skupina Telekom Slovenije je v prvem četrtletju ustvarila 178,7 milijona evrov prihodkov, kar je štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Rast so pripisali večjemu številu uporabnikov ter boljši prodaji blaga in storitev. Čisti dobiček se je povečal za 12 odstotkov na 16 milijonov evrov.

Ob koncu marca je imela skupina malo več kot dva milijona mobilnih maloprodajnih uporabnikov, kar v medletni primerjavi predstavlja dvoodstotno rast. Za toliko se je povečalo tudi število fiksnih maloprodajnih širokopasovnih in televizijskih priključkov, ki je doseglo nekaj več kot 322.000, so iz skupine danes sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je dosegel 66 milijonov evrov oziroma sedem odstotkov več kot v prvem lanskem četrtletju. EBITDA marža je predstavljala 36,9-odstotni delež v prihodkih od prodaje. Kot so še navedli v nerevidiranem poročilu o poslovanju, ki ga je v sredo obravnaval nadzorni svet Telekoma, se je dobiček iz poslovanja (EBIT) medletno povečal za 13 odstotkov na 21,6 milijona evrov.

Ostajajo optimistični

Obvladujoča družba Telekom Slovenije je v prvem četrtletju ustvarila 154,5 milijona evrov prihodkov oziroma tri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je povečala za 19 odstotkov na 10,3 milijona evrov. Za naložbe je celotna skupina v prvih treh mesecih namenila 58,6 milijona evrov oziroma 52 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Glede vplivov geopolitičnih razmer na poslovanje v Telekomu ostajajo optimistični. Kot so zapisali, tovrstna tveganja za zdaj uspešno obvladujejo, zato sprememba poslovnih ciljev ni potrebna. Razmere bodo spremljali še naprej in po potrebi prilagodili ukrepe za obvladovanje tveganj.

Za letos v skupini načrtujejo 737,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, 255,5 milijona evrov EBITDA in 59,9 milijona evrov čistega dobička. Skupina je konec marca zaposlovala 3.197 ljudi, kar je odstotek manj kot leto prej.

Ob tem so znova poudarili, da je Telekom Slovenije edini operater v Sloveniji, ki ga Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS regulira v segmentu fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta, čeprav ni več vodilni operater v tem segmentu in dosega malo manj kot 29-odstotni tržni delež. Tudi v primerjavi z drugimi evropskimi prvotnimi operaterji ima Telekom Slovenije precej manjši tržni delež.

"Družba Telekom Slovenije posluje v okolju, v katerem pretirana in nesorazmerna regulacija zavira njen razvojni potencial. Družba nadaljuje prizadevanja za uravnoteženo regulacijo, ki bo temeljila na dejanskih tržnih razmerah," so dodali.