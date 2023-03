Deficitarni poklici z visokimi možnostmi zaposlitve

Prehod iz osnovne v srednjo šolo je pomembna prelomnica v življenju mladostnikov, a hkrati tudi težavna. Izbira srednje šole ima namreč daljnosežne učinke, a številni devetošolci še ne vedo, kaj si želijo početi v življenju, in zato tudi težko izberejo nadaljnjo pot šolanja. Informativni dnevi so že za nami, devetošolcem pa lahko pri izbiri pomaga tudi informativni portal Centra RS za poklicno izobraževanje mojaizbira.si , kjer lahko najdete tudi seznam deficitarnih poklicev, ki nimajo samo visokih možnosti zaposlitve, pač pa dijakom med izobraževanjem omogočajo celo štipendiranje.

Poklici, ki obljubljajo zaposlitev

Ob koncu osnovne šole lahko devetošolci izbirajo med nižjimi in srednjimi poklicnimi programi, srednjimi strokovnimi programi, gimnazijskimi programi ter celo vajeniško obliko izobraževanja. Če gimnazijski programi učencem omogočajo, da odločitev za študijsko usmeritev preložijo za nekaj let, pa ni tako pri poklicnih programih. A prav ti so tisti, ki dijakom omogočajo hitro in zanesljivo zaposlitev, saj na trgu dela tovrstnega kadra primanjkuje.

Lani se je na srednje poklicne programe vpisalo 19 odstotkov učencev, na nižje poklicne 2,6 odstotka, na srednje strokovne programe 43 odstotkov, na gimnazijske pa 36 odstotkov učencev. Na Centru RS za poklicno izobraževanje opažajo, da je zanimanje za poklicno in strokovno izobraževanj z leti upadlo. To poskušajo spremeniti z različnimi promocijskimi aktivnostmi.

Prednosti poklicnega in strokovnega izobraževanja so namreč številne. Poleg tega, da tovrstna izobrazba omogoča takojšnjo zaposlitev, je ta hkrati zagotovljena. Delovni trg namreč v Sloveniji hrepeni po kadru s poklicno in strokovno izobrazbo.

Štipendija v višini več kot 100 evrov na mesec

Na spletni strani mojaizbira.si lahko najdete številne uporabne in koristne informacije, med njimi tudi celoten seznam vseh deficitarnih poklicev. Ne gre za nekaj deset poklicev, pač pa za bazo več kot 500 poklicev, med katerimi lahko praktično vsak najde nekaj, kar ga zanima. Preverite seznam tudi sami.

Prednost izbire deficitarnih poklicev pa je tudi štipendija. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je že objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024. Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela primanjkuje kadra. Vloga za pridobitev štipendije se lahko odda od 16. junija do 22. septembra 2023.

Do tovrstnih štipendij so upravičeni dijaki, ki se v 1. letnik vpisujejo prvič, izbrali pa so si enega izmed izobraževalnih programov, za katere je predvidena štipendija. Kateri to so, lahko preverite tukaj. Tudi letos je cilj štipendijo podeliti tisoč štipendistom, mesečna višina pa bo predvidoma dobrih 107 evrov, a se lahko skladno z zakonodajo še spreminja.

Seznam deficitarnih poklicev se posodablja iz leta v leto, in sicer na osnovi razkoraka med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov za posamezen poklic ter predvideno ponudbo delovnih mest. Tako letos med deficitarnimi poklici, za katere bo mogoče pridobiti štipendijo, ni več triletnih programov mehatronik operater in elektrikar. V zadnjih letih je bilo za omenjena programa podeljenih največ štipendij, vpis se je popravil in je trenutno zadosten.

V primeru omejitve vpisa v posamezno srednjo šolo se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, za umetniške programe še preizkus nadarjenosti in za športne oddelke športni dosežki.

Vrata za nadaljnji študij ostajajo odprta tudi pri izbiri srednjega poklicnega programa

"Največja prednost poklicnega izobraževanja je v tem, da imajo mladi po tri- ali štiriletni šoli že poklic s končano izobrazbo, s katero lahko stopijo na trg dela. Pri osemnajstih letih se lahko že zelo uspešno zaposlijo. Hkrati pa ta vrsta izobrazbe ne zapre poti nadaljnjemu izobraževanju, saj lahko nadaljujejo izobraževanje na višješolski ravni vse do magisterija in doktorata," pravi Sara Gošnak, tehnična delegatka WorldSkills pri Centru RS za poklicno izobraževanje.

Izobraževanje se namreč danes ne konča ob prvi zaposlitvi. Razvoj tehnologije in razmere na trgu delovne sile namreč predvidevajo neprestano izobraževanje, izpopolnjevanje, celo prekvalifikacije. Vse pogosteje se uporablja termin vseživljenjsko učenje, ki postaja nova realnost.

Kako do prve zaposlitve?

Pot do prve zaposlitve je za dijake srednjih poklicnih programov, še posebej če gre za deficitarne poklice, zelo preprosta in pa predvsem hitra. Potrebe po različnih kadrih se lahko danes hitro spreminjajo, saj so odvisne od širšega družbenopolitičnega dogajanja. Kot je prepričana Sara Gošnak, bodo kadri v zdravstvu vedno dobrodošli. Veliko je povpraševanja po poklicih, ki so povezani z zeleno prihodnostjo – vse od digitalizacije do ekologije in biotehnologije.

Da bi mladi hitreje našli prvo zaposlitev, v Centru RS za poklicno izobraževanje v okviru promocij organizirajo tudi tekmovanja v različnih poklicih, kot je SloveniaSkills, ter interaktivne delavnice, ki spodbujajo mlade k večjemu zanimanju za tovrstno izobraževanje, hkrati pa sodelujočim odpirajo pot do delodajalcev.

Zadnje, 7. tekmovanje mladih strokovnjakov v poklicnih spretnostih SloveniaSkills 2022 je potekalo v Celju. Gre za izborno tekmovanje za evropsko različico EuroSkills. Glavni cilj tovrstnega tekmovanja je promocija poklicnega izobraževanja med mladimi. Cilj je tako povečanje zanimanja in vpisa v srednje poklicne šole, a učinek je širši. Ob tem, ko javnost spoznava odličnost kadra, ta ne uide niti budnemu očesu delodajalcev, ki prav na takšnih tekmovanjih prepoznavajo vrhunsko nadarjenost in iščejo svoje bodoče zaposlene. Sodelujoči na takšnih tekmovanjih imajo tako praktično zagotovljeno zaposlitev takoj, ko jo bodo želeli, saj se delodajalci za takšen kader kar grebejo.