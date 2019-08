Dars išče prve izvajalce del na tretji razvojni osi

Pri javnem naročilu za dela na južnem delu tretje razvojne osi gre za začetek del v načrtovani prvi in drugi etapi nove cestne povezave. Rok za oddajo ponudb se bo iztekel 10. septembra, Dars pa medtem čaka na izdajo gradbenega dovoljenja. Izbrani izvajalec bo zgradil novo, 5,5 kilometra dolgo cesto od avtocestnega priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek, kjer je tovarna Revoz.

Iščejo prve izvajalce del na južnem delu tretje razvojne osi

V prvem sklopu projekta bo moral med drugim zgraditi cestni in kolesarski most čez Krko ter viadukt, v drugem sklopu pa hitro cesto na odseku med vzhodnim priključkom Novo mesto in Osredkom ter priključek Mačkovec in Cikava, most čez Šajser, viadukt, nadvoze, podvoze, podhode in nadhod ter vse opremiti s pripadajočo komunalno in zaščitno ureditvijo, vključno s prestavitvijo magistralnega plinovoda.

Uvedba izvajalca v delo je predvidena v prvi polovici prihodnjega leta, ta pa bo imel za izvedbo del v vsakem sklopu na voljo dve leti in štiri mesece. Vrednost izvedbe prvega sklopa tega projekta je ocenjena na 17,8 milijona evrov brez DDV, drugega pa 76,8 milijona evrov brez DDV. Od tega bo približno 40 milijonov evrov prišlo iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pri javnem naročilu za dela na južnem delu tretje razvojne osi gre za začetek del v načrtovani prvi in drugi etapi nove cestne povezave. Foto: DARS

Medtem ko bodo postopki v prvih dveh etapah južnega dela trase tretje razvojne osi z izbiro izvajalca in začetkom izvedbe del praktično končani, Dars čaka še precej dela za izvedbo tretje in četrte etape nove cestne povezave, ki bo potekala od priključka Osredek do priključka Maline, dolga pa bo 12,4 kilometra.

Dars objavil naročilo za izbiro izvajalca del na lokaciji Gaberke

Premika pa se tudi na severnem delu tretje razvojne osi. Dars je objavil javno naročilo za izbiro izvajalca del na lokaciji Gaberke. Ocenjena vrednost vseh del je 13,24 milijona evrov brez DDV, rok za oddajo ponudb je prav tako postavljen na 10. september.

Načrtovana dela obsegajo gradnjo tras ceste in dostopne poti v Premogovnik Velenje, nadvoza in priključka Gaberke ter komunalnih vodov. Med drugim obsegajo deviacijo regionalne ceste Škale–Graška Gora–Šmiklavž in delna zemeljska dela za potrebe gradnje trase hitre ceste. Rok za njihovo dokončanje je 14 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

Čeprav ta sklop predstavlja pripravljalna dela za vzpostavitev dostopa z gradbišča hitre ceste do območja Premogovnika Velenje za potrebe deponiranja presežkov materiala iz izkopa, je po pojasnilih Darsa to točka, na kateri se bo gradbišče lahko širilo proti severu.