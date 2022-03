Citypark v tretje desetletje, Supernova na Rudniku pa v veliko širitev

V naslednjem mesecu se kupcem in drugim obiskovalcem dveh velikih ljubljanskih nakupovalnih središč obetajo nove vsebine in dogodki – tekma za največje slovensko nakupovalno središče v Sloveniji in naklonjenost kupcev in obiskovalcev se nadaljuje.

Nakupovalno središče Supernova Ljubljana Rudnik je danes še vedno veliko gradbišče, a bo 6. aprila zaživelo v novem, krepko povečanem obsegu. Naložbo, vredno 70 milijonov evrov, so izpeljali v rokih kljub omejitvam in zaporam javnega življenja zaradi epidemije, ki so nas spremljale zadnji dve leti, so poudarili ob napovedi konca nadgradnje.

S 30 na 50 tisoč kvadratnih metrov

Center Supernova Ljubljana Rudnik so odprli leta 2008 kot prvega izmed danes 25 slovenskih projektov graške skupine Supernova v Sloveniji, takrat s približno 50 trgovinami na 30 tisoč kvadratnih metrih.

Poleg Slovenije in Avstrije ima Supernova svoje poslovne nepremičnine, ki jih upravlja, še na Hrvaškem, delujejo pa tudi v Nemčiji, na Slovaškem in v Romuniji. V Sloveniji so med drugim prevzeli vsa središča Qlandia in velik del nekdanjih Mercatorjevih centrov, ki bodo vsi v kratkem, če že niso, združeni pod enotno blagovno znamko Supernova. Vrednost slovenskih naložb Supernove je po njihovih podatkih 500 milijonov evrov.

Vodja službe za lizing Supernova Slovenija Mojca Prošek Foto: Srdjan Cvjetović

Po odprtju 6. aprila pa bo na Rudniku na 50 tisoč kvadratnih metrih razširjene Supernove 109 trgovin, sedem kinodvoran (Cineplexx tako vstopa tudi v Ljubljano), 19 restavracij in barov v dveh nadstropjih, dva zabaviščna parka (eden bo Woop! Izzivi, ki tako vstopa v Slovenijo) in veliki butični fitnes, predvsem za najmlajše pa še zunanja plezalna stena, zunanje igrišče in različne športne površine. Garažna hiša v neposredni bližini, uporablja jo tudi sosednje nakupovalno središče E.Leclerc, obsega 1.800 parkirnih mest.

Nova delovna mesta

Kot je povedala vodja službe za lizing v Supernovi Mojca Prošek, je 95 odstotkov novih prostorov že oddanih. Poudarila je tudi, da centri Supernova po Sloveniji že zdaj zagotavljajo več kot deset tisoč delovnih mest, z razširitvijo pa se bo ta številka še občutno povečala.

Tako se je septembra 2020 začela širitev nakupovalnega središča Supernova Ljubljana Rudnik. Foto: STA

Na dan odprtja, to je 6. april, bodo središče odprli do polnoči, ugodnosti in dogodki pa se bodo vrstili še naslednjih nekaj dni, so napovedali. Na odrih bodo nastopili Klemen Slakonja, Marko Stankovič, ViP Band, Maja Keuc – Amaya in Lea Sirk, za obiskovalce brezplačno dogajanje pa bo popestril tudi "ekološki ognjemet" vizualnega umetnika, glasbenika, producenta in DJ-a Parova Stelarja, ki je sodeloval tudi s svetovnimi glasbenimi imeni, kot so Lady Gaga, Lana del Rey in Marvin Gaye.

Dvajset let rasti

Na severovzhodnem koncu Ljubljane pa je nakupovalno središče Citypark, ki bo ta mesec praznovalo 20 let svojega delovanja s številnimi dogodki, ki se bodo kot dodatna ponudba obiskovalcem zvrstili v 20 dneh.

Začetki centra Citypark v ljubljanskem naselju Nove Jarše segajo v februar leta 2002, svoj današnji obseg z več kot 120 trgovinami in lokali pa je dosegel po več širitvah, nazadnje leta 2009. Zadnja večja prenova je potekala leta 2019 v severnem delu, ko so med drugim postavili polnilnice za električne avtomobile, kolesarnico, pametno pasjo uto pred vhodom in sodoben sistem vodenja v garažni hiši.

Del nakupovalnega središča Citypark, ki proslavlja 20 let svojega delovanja Foto: Srdjan Cvjetović

Naložbe se nadaljujejo

Zlasti so ponosni na projekt LED-svetil, vreden približno dva milijona evrov, ki je del prizadevanj za zmanjšanje porabe energije za osvetlitev, ogrevanje in hlajenje. Med naslednjimi naložbami se obetajo zamenjava prezračevalnih naprav, polnilne postaje za električna kolesa ter postavitev novih klopi in omaric za shranjevanje nakupov, so napovedali.

Citypark je eno od petih slovenskih nakupovalnih središč v lasti družbe SES Slovenija – preostala so Europark Maribor, Citycenter Celje, Center Vič na jugozahodu Ljubljane in najmlajša pridobitev Aleja ob severni ljubljanski obvoznici. Z izjemo obdobja epidemije naštejejo vsako leto v Cityparku več kot devet milijonov obiskovalcev.