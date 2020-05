Cinkarna Celje z višjimi prihodki zaradi odsotnosti kitajskih tekmecev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cinkarna Celje je v prvem četrtletju ob odsotnosti kitajskih tekmecev ustvarila 47,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je pet odstotkov več kot v enakem obdobju lani in 10 odstotkov nad načrti. Čisti dobiček je upadel za 12 odstotkov na 6,89 milijona evrov. Konec četrtletja so se začele razmere slabšati, piše STA

Odsotnost kitajskih proizvajalcev titanovega dioksida na evropskem trgu je v začetku leta povečala povpraševanje po pigmentu Cinkarne Celje. Poglabljanje epidemije novega koronavirusa in splošne panike v Evropi proti koncu marca pa sta sprožila proces kopičenja zalog pigmenta pri kupcih, je Cinkarna Celje danes sporočila prek spletnih straneh Ljubljanske borze.

Generalni direktor družbe Tomaž Benčina je v četrtletnem poročilu opozoril, da so se razmere ob koncu prvega četrtletja začele slabšati, predvsem zaradi občutnega padca naročil iz Italije, Španije, Francije in Turčije, piše STA.

Družba je v prvih treh mesecih v osnovna sredstva investirala 3,4 milijona evrov, kar je 122 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in 31 odstotkov manj, kot je bilo načrtovano. Investicijske aktivnosti so bile usmerjene predvsem v nadaljevanje posodobitve, intenzifikacije, dviga energetske učinkovitosti in zagotovitve okoljske sprejemljivosti proizvodnje pigmenta titanovega dioksida.

Navedli so tudi, da so v prvem četrtletju prodali 11 odstotkov več pigmenta kot v lanskem primerjalnem obdobju, vendar pa so njihove povprečne prodajne cene od konca marca lani nižje za tri odstotke.

"Finančni položaj podjetja še naprej stabilen"

Po Benčinovi oceni je finančni položaj podjetja še naprej stabilen, podjetje vse obveznosti poravnava pravočasno in v polnem obsegu. Denarna sredstva so ob koncu marca letos znašala 24,6 milijona evrov, kar je 22 odstotkov manj kot konec lanskega marca, piše STA.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da se za dividende izplača 10,5 milijona evrov od lanskega bilančnega dobička, ki je znašal 15,8 milijona evrov. To pomeni dividendo v višini 13,20 evra na delnico, kar je 53,3 odstotka manj kot leta 2019. Razlika v višini 5,3 milijona evrov pa bi se prenesla v naslednje poslovno leto.

Uprava podjetja meni, da predlagana delitev bilančnega dobička na ustrezni način odraža poslovno uspešnost družbe, zagotavlja primerno dividendno donosnost in hkrati odgovorno naslavlja pomembno spremenjene pogoje poslovanja podjetja, zaradi širjenja epidemije novega koronavirusa in pričakovanih posledic te širitve.

Uprava podjetja kljub temu ocenjuje, da je letošnji poslovni načrt še vedno dosegljiv oz. izvedljiv, še piše STA.