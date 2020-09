Cimos ustavlja proizvodnjo v Mariboru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborsko tovarno in livarno avtomobilskih delov Cimos bodo zaprli, je poročal Radio Slovenija. Novica o takojšnjem zaprtju proizvodnje je danes presenetila 150 tamkajšnjih delavcev. Razlog za zaprtje so težave, povezane z zapiranjem gospodarstva zaradi covida-19, in splošne težave avtomobilske industrije.