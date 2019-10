Češka država zapušča Posavce

Vipap Videm Krško, eden največjih proizvajalcev papirja pri nas, ki večino izdelkov izvozi v Avstrijo, Italijo, Hrvaško in druge evropske države, bo v kratkem dobil novega lastnika.

Na češkem ministrstvu za finance so po več kot desetih letih iskanja naposled našli vlagatelja, ki je bil od češke države pripravljen odkupiti 100-odstotni lastniški delež v tovarni papirja s sedežem v središču Krškega, v kateri trenutno dela več kot 350 ljudi.

Po naših informacijah Vipap Videm Krško prehaja v roke podjetja RIDG Holding, za katerim stoji ekipa zasebnih vlagateljev s Češke. V njem sta sile združila:

– investicijska skupina Portiva. Pred manj kot letom dni jo je ustanovila podjetnica Iva Šťastná, ki je zgradila eno največjih mrež sončnih in vetrnih elektrarn na Češkem, zdaj pa se je začela ukvarjati tudi z vlaganjem v nepremičnine in industrijska podjetja.

– svetovalno podjetje IPIDC, v katerem ima glavno besedo Miroslava Hrnčířová in se že več kot desetletje ukvarja s finančnim prestrukturiranjem in investicijskim svetovanjem.

Ukvarjata se torej z nakupi in sanacijo podjetij, ki so v težavah in imajo velik potencial za preobrat v poslovanju, s tem pa ponujajo priložnost za zaslužek. Temu profilu ustreza tudi papirnica iz Krškega, ki pa bo za Čehe, kot kaže, največji izziv do zdaj. Portiva ima trenutno v upravljanju za vsega okoli 90 milijonov evrov naložb.

Obstoj papirnice pod vprašajem

Vipap Videm Krško, ki na leto izdela približno 200 tisoč ton papirja – časopisnega, publikacijskega in ovojno-embalažnega – medtem skupaj z odvisnimi družbami ustvari nekaj manj kot sto milijonov evrov prihodkov od prodaje.

Kljub temu gre za družbo, ki se dolga leta bori z rdečimi številkami in je pri tem precej neuspešna. Od leta 2008, ko je izbruhnila gospodarska kriza, je skupaj pridelala že več kot 45 milijonov evrov čiste izgube. V tem času je ostala tudi brez velikega dela prihodkov, primanjkovale pa so tudi investicije v zastarele stroje in proizvodnjo.

Foto: Google maps

Zaradi slabih rezultatov je Vipap Videm Krško na letno poročilo za leto 2017 dobil mnenje s pridržkom, v katerem je revizorska hiša UHY izrazila dvom o nadaljnjem delovanju papirnice kot delujoče družbe (ang. "going concern"). Opozorila je na nevarnost, da bi Vipap ob nadaljevanju takšnega poslovanja prišel v položaj, ko ne bi mogel poravnati svojih dolgov.

Tudi zato je bila prodaja neizogibna in celo nujni del v procesu finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe, ki ga bo moral RIDG Holding kot novi lastnik nadaljevati.

Poslovanje se izboljšuje

Tako sanacijski ukrepi kot pozitivno dogajanje na trgu pa že dajejo rezultate, kar vzbuja dodatno upanje v ohranitev in nadaljnji razvoj proizvodnje v Krškem.

Foto: Vipap Videm Krško Skupina Vipap Videm Krško, ki v Sloveniji in tujini zaposluje 480 ljudi, je namreč v lanskem letu dosegla enega najboljših rezultatov po dolgem času. Prihodke od prodaje je povečala za osem odstotkov na 99 milijonov evrov, denarni tok iz poslovanja (EBITDA) pa je dosegel sedem milijonov evrov in je bil za kar tretjino boljši od načrtov.

V Vipapu so kar se da izkoristili ugodne razmere na prodajnem trgu časopisnega papirja, ki ga po dolgih letih ponovno zaznamuje dvig cen, ter večji obseg prodaje embalažnih papirjev. S prilagodljivostjo proizvodnje in prodaje so okrepili donose najpomembnejših vrst papirjev. Zaradi boljšega likvidnostnega stanja so tudi uspešno obvladovali nihanje pri cenah surovin.

"Ohranili bomo pozitivno poslovanje"

Letošnje leto je še boljše. "Situacija na trgu časopisnega papirja v prvi polovici leta ostaja podobna kot v zadnjem četrtletju leta 2018 – optimistična. Cene so dogovorjene na še nekoliko višjem nivoju. Posledično predvidevamo nadaljnjo petodstotno rast prihodkov. Napovedi za drugo polovico leta kažejo na umirjanje rasti," so pojasnili.

Foto: Vipap Videm Krško Z vidika surovin pričakujejo ugodnejšo situacijo in nižje cene na trgu odpadnega papirja in celuloze. Posledično bodo lahko proizvajali tudi papirje na bazi svežih vlaken in belega odpadnega papirja, kar pomeni večjo paleto papirjev na področju publikacijskih in embalažnih papirjev. Tako kot v lanskem tudi v letošnjem letu predvidevajo pozitivno tekoče poslovanje.

Izdelke izvažajo v več kot 40 držav v Evropi, Afriki in Aziji ter imajo 180 tujih in 38 domačih kupcev. Med glavnimi trgi so Italija, Madžarska, Slovenija, Srbija, Hrvaška, Avstrija, Nemčija in Egipt. Med Vipapovimi izdelki večji del predstavljajo časopisni in izboljšani časopisni papirji, izdelujejo tudi grafične ter ovojno-embalažne papirje, ki so jih razvili sami in so ena najdonosnejših papirnih vrst. Na tem področju pričakujejo največje oziroma 27-odstotno povečanje prihodkov.

Več denarja za naložbe

Samo lani so za investicije namenili 2,5 milijona evrov, kar je največ v zadnjem obdobju. V naslednjih treh letih pa bodo za povečanje učinkovitosti proizvodnje in ohranjanje konkurenčnosti namenili kar 14,9 milijona evrov. Večina investicij bo namenjena večji učinkovitosti proizvodnje papirja, vlaknin in energentov.

Vipapova proizvodnja je integrirana, kar pomeni, da proizvaja tudi pretežni del glavnih surovin, in sicer s predelavo starega papirja reciklirane vlaknine in z mehansko predelavo lesa lesovine. Zaradi tega so bistveno manj izpostavljeni nihanjem cen celuloze in drugih vlaknin.