Cene stanovanj lani z najvišjim skokom v 15 letih

Cene stanovanjskih nepremičnin so se leta 2021 na letni ravni zvišale za 15,7 odstotka, kar je najvišje zvišanje po letu 2007. V zadnjem četrtletju preteklega leta so se na četrtletni ravni zvišale za 4,6 odstotka, je danes objavil statistični urad.

Lanska rast cen stanovanjskih nepremičnin je bila tako največja po četrtem četrtletju leta 2007, ko je bilo zvišanje 20,4-odstotno, so sporočili s statističnega urada.

Najizraziteje so se podražila nova stanovanja, in sicer za 20,2 odstotka. Sledile so cene rabljenih stanovanj, ki so šle lani navzgor za 18 odstotkov, cene rabljenih družinskih hiš, ki so se povišale za 11,9 odstotka, in cene novih družinskih hiš. Te so se zvišale za 3,1 odstotka.

Največji skok rabljenih stanovanj v Mariboru

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin (rabljenih stanovanj in hiš skupaj) so se na ravni celotne Slovenije v lanskem zadnjem četrtletju na četrtletni ravni v povprečju zvišale za 4,6 odstotka. Za 5,3 odstotka so se zvišale cene rabljenih stanovanj, za 3,3 odstotka pa cene rabljenih družinskih hiš.

Rabljena stanovanja so se glede na tretje četrtletje najizraziteje podražila v Mariboru, za 6,8 odstotka, sledile so podražitve v preostali Sloveniji (za 5,1 odstotka) in Ljubljani (za 4,5 odstotka).

Cene novih stanovanjskih nepremičnin (nova stanovanja in nove družinske hiše skupaj) so bile višje že drugo četrtletje zapored. Glede na predhodno četrtletje so se zvišale za 12,9 odstotka. Cene novih stanovanj so se dvignile za 4,9 odstotka, cene novih družinskih hiš pa za tri odstotke.

Lani prodanih za 1,6 milijarde evrov nepremičnin

Skupna vrednost vseh lani prodanih stanovanjskih nepremičnin je znašala okrog 1,6 milijarde evrov, kar je za skoraj tretjino več od skupne vrednosti vseh prodaj v 2020, ki je nanesla 1,2 milijarde evrov. Skupno je bilo prodanih 13.440 stanovanjskih nepremičnin, kar je za približno 16 odstotkov več kot v letu prej, ko jih je bilo zaradi epidemije covid-19 prodanih najmanj v zadnjih sedmih letih.

Na četrtletni ravni je skupna vrednost vseh prodanih stanovanjskih nepremičnin znašala 448 milijonov evrov, kar je za okoli 19 odstotkov več kot v prejšnjem četrtletju (378 milijonov evrov) in za 36 odstotkov več kot v zadnjem četrtletju leta 2020, ko je vrednost znašala 330 milijonov evrov. Skupno število prodanih stanovanjskih nepremičnin je znašalo 3.550, kar je približno šest odstotkov več kot četrtletje prej in okoli 15 odstotkov več kot v istem četrtletju 2020 (3.082).

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin je bilo višje kot v tretjem četrtletju. Prodanih je bilo namreč 3.500 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 430 milijonov evrov, kar je okrog 17 odstotkov več kot v prejšnjem četrtletju in 40 odstotkov več kot v istem četrtletju prejšnjega leta.

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo v zadnjem četrtletju 2021 prodanih 96. Skupna vrednost prodaj novih stanovanjskih nepremičnin je znašala okrog 18 milijonov evrov, kar je dvakrat toliko kot v prejšnjem četrtletju in za petino manj kot v četrtem četrtletju leta 2020, še sporočajo statistiki.