Cena zlata dosegla novo rekordno vrednost

Na borznih trgih zaradi novega koronavirusa in napetosti med ZDA in Kitajsko vlada negotovost. Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali različno, niso pa se oddaljili od izhodiščnih vrednosti. Kljub temu da je vrednost dolarja stagnirala, je cena zlata znova dosegla rekordno vrednost.