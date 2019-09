Če se Slovenci ne lotimo teh treh izzivov, bomo živeli vse slabše

Med tremi največjimi tveganji v gospodarskem okolju so trgovinska vojna, ki jo sproža politika ZDA, ohlajanje rasti na Kitajskem in tveganja, povezana z izstopom Velike Britanije iz EU, je za STA po zasedanju osrednjega organa evrske denarne politike, katerega član je tudi guverner Banke Slovenije, dejal Vasle.

"Vsa ta tveganja imajo potencial, da še dodatno upočasnijo gospodarsko rast, to pa vpliva na dodatno znižanje inflacije," je poudaril Vasle.

Zastoj zaradi trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko

Glavni udarec gospodarski rasti prihaja prek upočasnjevanja mednarodne trgovine, ki je v veliki meri spodbujeno z izmenjavo carinskih ukrepov med ZDA in Kitajsko. Foto: Getty Images Za zdaj po Vasletovih besedah sicer "govorimo o umirjanju gospodarske rasti, ne o recesiji". Glavni udarec gospodarski rasti po njegovih pojasnilih prihaja prek upočasnjevanja mednarodne trgovine, ki je v veliki meri spodbujeno z izmenjavo carinskih ukrepov med ZDA in Kitajsko. "To vpliva na predelovalne dejavnosti in industrijo in tu se kaže največji zastoj," je pojasnil.

Drugi del gospodarstva, tako v Sloveniji kot evrskem območju, pa je storitveni sektor, ki še dosega dobre rezultate. "To se pozna tudi na dobrih rezultatih na trgu dela, v Sloveniji celo zelo dobrih," je še pojasnil.

Kako ohraniti rast?

Slovenija mora sicer po Vasletovem mnenju nasloviti tri ključna področja, če želi ohraniti stopnje rasti, ki jih imamo zdaj oz. če jih želi izboljšati.

"Tisti del, ki je delovno aktiven, se krči in brez prilagoditve sistema se bo začela zmanjševati tudi razpoložljiva delovna sila, na drugi strani pa se bo povečevalo število tistih, ki so odvisni od socialnega, pokojninskega in zdravstvenega sistema," opozarja Vasle. Foto: Getty Images "Prva je produktivnost. Podatki za zadnjih deset ali 15 let kažejo, da se zaostanek, ki ga Slovenija beleži v primerjavi s povprečjem EU, ni zmanjšal. Še vedno zaostajamo za 20 odstotkov in to se vleče že več kot desetletje," je opozoril.

Drugo področje, kjer so nujni ukrepi, je po Vasletovih besedah povezano z demografijo. "Demografska slika Slovenije se hitro spreminja. Tisti del, ki je delovno aktiven, se krči in brez prilagoditve sistema se bo začela zmanjševati tudi razpoložljiva delovna sila, na drugi strani pa se bo povečevalo število tistih, ki so odvisni od socialnega, pokojninskega in zdravstvenega sistema. To bo privedlo do čezmernega povišanja stroškov in ne bomo si mogli financirati niti zdajšnjega obsega storitev."

Tretja stvar pa so javne finance. "Če ne bomo sprejeli ukrepov na področju produktivnosti in demografije, bo imelo to enormne pritiske na javne finance in bo izrinjalo preostale izdatke. To vodi najprej v začaran krog stagnacije, nato pa do padca gospodarske aktivnosti, brez te pa ni kakovosti življenja, ki smo je vajeni danes," je sklenil Vasle.