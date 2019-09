"Kar smo videli v Moskvi, je ena od najnižjih točk slovenske zunanje politike" #video

Pretekle dni sta Slovenijo zaznamovali afera Bratušek in dogajanje, povezano z Mercatorjem. Voditelju oddaje Ozadja na Planetu Rajku Geriču sta se pridružila raziskovalna novinarja Siol.net in politična analitika Vesna Vuković in Primož Cirman in osvetlila ozadja afer.

"Energetika, peskovnik, fantje, ki kradejo." To je le nekaj krepkih besed, ki jih je natresla ministrica Alenka Bratušek, ko je poskušala pojasniti, zakaj se je sredi razpisa za novega direktorja družbe SODO vpletla v postopek in na dopisni seji vlade, ki jo je v odsotnosti premierja vodila kar sama, spremenila statut ter poskrbela, da novi direktor postane tisti, ki ga bo potrdila ona. Stroka je tak poseg soglasno ocenila kot nedopusten in popolnoma v nasprotju s pravili korporativnega vodenja podjetij, zaradi zlorabe politične moči pa ministrico preiskuje tudi protikorupcijska komisija. Kaj o dogajanju pravita raziskovalna novinarja?

"Dokler bomo v Sloveniji imeli državna podjetja, bo intervencija politike neizbežna," pravi Cirman. Ena do dveh mogočih rešitev za to je privatizacija, druga rešitev pa je vzpostavitev sistema, ki bo preprečil vpletanje politike. Vendar je v primeru družbe SODO to zelo težko, saj gre za podjetje, ki je v 100-odstotni lasti države in je tudi infrastrukturno pomembno, dodaja.

"Direktorje naj imenuje vlada in za to prevzame tudi odgovornost"

Vukovićeva pravi, da se nagiba k vrnitvi v devetdeseta leta, ko so direktorje pomembnih državnih podjetij imenovale vlade in za to prevzemale tudi odgovornost. Izjave, da noben direktor v elektrogospodarstvu ni bil imenovan s političnim blagoslovom, so navadno sprenevedanje Janševe, Pahorjeve, Cerarjeve vlade in vlade Alenke Bratušek.

"Vlada naj naredi revizijo poslov"

Ministrica Alenka Bratušek je izjavila, da bo rezala lovke, kdo so torej ti fantje, ki kradejo in se igrajo v peskovniku?

Energetska podjetja razpolagajo z enormnimi sredstvi in tu se skriva tako imenovana globoka država, pravi Vukovićeva. To so pravzaprav ljudje, ki odločajo, kdo bodo direktorji, to so ljudje, ki pričakujejo gradbene ali IT-posle, odvetniki in PR-agencije. "Predlagam vladi, da naredi temeljito revizijo poslovanja v vseh energetskih podjetjih, da pregleda vse javne razpise in vsa subvencioniranja," še pravi.

"Spor med SAB in SD"

O političnem vmešavanju v družbo SODO Cirman pravi, da so bili v nadzorni svet vedno imenovani ljudje, ki so bili tam z blagoslovom pristojnega ministra. V obdobju SMC je bil to Karol Peršolja, v obdobju Alenke Bratušek pa sta bila v nadzorni svet imenovana predstavnica stranke SAB in predstavnik stranke SD.

"Konflikt, ki je nastal v družbi SODO, pripisujem temu, da se je med tema dvema strankama pojavil spor za obvladovanje. Tako tu težko govorimo o političnem vmešavanju Bratuškove v nepolitičen SODO. SODO je v resnici ves čas politično podjetje, ustanovljeno leta 2007, tam je direktor, ki je na položaju že 12 let, in ve se približno, katere stranke in katere energetske struje so zelo dobro povezane s to družbo in prek nje uveljavljajo svoje interese," pravi Cirman.

Kot še dodaja Vukovićeva, bi državljani morali vedeti, kako SODO, ki mu prebivalci vsak mesec nakažemo tretjino položnice za elektriko, porablja 500 milijonov evrov na leto, ki jih dobi s tem.

"Ena od najnižjih točk slovenske zunanje politike"

Sogovorniki so se dotaknili tudi dogajanja v zvezi z Mercatorjem. Vlada se je na obisku v Rusiji dokončno odrekla Mercatorju. Kaj to pomeni za slovenska podjetja in dobavitelje?

"Bojim se, da je to ponovitev zgodbe, ki smo ji bili priča pred leti, ko se je takratni predsednik vlade Janez Janša na znamenitem sestanku 12. avgusta 2005 z Istrabenzom in Pivovarno Laško dogovoril o prodaji Mercatorja. Ne vem, od kod si je minister Počivalšek vzel pravico, da se v imenu Republike Slovenije dogovarja karkoli v zvezi z Mercatorjem. Konec koncev Republika Slovenija ni lastnik Mercatorja. Če pa že želi zaščititi nacionalni interes in zaposlene v Mercatorju, pa naj ne naseda praznim obljubam kot v času prodaje Agrokorju, da bodo slovenski dobavitelji ohranili obseg poslovanja v novem podjetju Fortenova," meni Vukovićeva.

Cirman pa pravi, da je to, kar smo videli v Moskvi, ena od najnižjih točk slovenske zunanje politike v zadnjih letih. "Ne spomnim se primera, ko bi predsednik neke vlade tako neposredno naročal neki suvereni državi, da mora sodelovati pri sanaciji podjetja v tuji državi s tem, da kot vložek v to sanacijo vloži svoje podjetje, pri čemer so pogajalska izhodišča, ki jih ima Slovenija pri Mercatorju, še vedno razmeroma močna, a se jim je očitno minister Počivalšek odrekel," pravi Cirman in dodaja, da ne verjame, da se je s tem strinjal premier Šarec.

Kot je še sklenil Cirman, so nekoč Mercator prodajali v kabinetu v Ljubljani, nato v Zagrebu, zdaj pa očitno že v Kremlju.

Preberite še: