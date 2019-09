"Šarec dobro pozna slovensko dušo in ve, kaj želijo Slovenci slišati" #video

Voditelju oddaje Ozadja na Planetu Rajku Geriču sta se tokrat pridružila raziskovalna novinarja Siol.net in politična analitika Vesna Vuković in Primož Cirman.

Šarec dobro pozna slovensko dušo

Na voditeljevo vprašanje, ali je Šarec Luka Dončić v slovenski politiki, je Vukovićeva odgovorila, da ne, saj je Dončić za dosežene uspehe garal 20 let. "Da bi lahko ocenjevali Marjana Šarca, je občutno premalo časa na oblasti. Predvsem pa je s hvalevrednim poklicem, ki ga je opravljal, dodobra spoznal slovensko dušo. V vsakem svojem komentarju dobro premisli, kaj želijo Slovenci slišati. In pri tem je Marjan Šarec vrhunski politik," je povedala Vukovićeva.

Raziskovalna novinarja Siol.net in politična analitika Primož Cirman in Vesna Vuković.

Šarec daje občutek, da zna udariti po mizi

Cirman je opozoril, da se je javno mnenje v zadnjih letih spremenilo. "Volivci so bili naveličani podobe Mira Cerarja kot vladarja. V njem so videli neodločnega politika. Spet je prišel čas, da pride nekdo, ki zna udariti po mizi in ljudem daje občutek, da vlada državi. Marjan Šarec je v vzbujanju tega občutka neprekosljiv," je prepričan. Drugi razlog vidi v razmeroma ugodnih zunanjih razmerah, ki so vladi omogočile vladanje brez zunanjih šokov. Kot tretji razlog pa omenja napačno taktiko šefa opozicije v koalicijskih pogajanjih in dobro Šarčevo taktiko.

Šarec se ne bo spustil v konflikt z Levico

Na vprašanje, kako resna so Šarčeva opozorila Levici in ali si lahko privošči vladanje tudi brez njih, Vukovićeva odgovarja, da je Šarec dovolj moder, da se ne bo spustil v frontalni konflikt z Levico, dokler ne bo dogovorjen o čem tretjem. "Ne nazadnje mu je vladanje všeč," pravi Vukovićeva.

Na vprašanje, kdo v konfliktih vlade z Levico začne popuščati, Cirman odgovarja, da ima Levica temeljni notranji konflikt. "Za dobršen del članstva Levica velja za antisistemsko stranko. Sporazum z vlado pa pomeni kozmetične popravke stvari znotraj sistema. Del članstva se zato verjetno počuti zaklenjenega. Šarec tudi dobro ve, da je na levici navzoč velik strah, da zavlada Janez Janša. Da se kaj takšnega ne bi zgodilo, raje vsi skupaj stisnejo zobe in potrpijo v Šarčevi vladi.

Vukovićeva je prepričana, da bomo navideznim trenjem med vlado in Levico priča še kar nekaj časa. "Če ne bo presenečenj, ki bi lahko prišle zlasti iz vrst stranke SMC, morda tudi iz Zavezništva Alenke Bratušek, bomo morali na kakršnokoli drugo koalicijo še čakati," napoveduje.

Vladanje z NSi bi bilo težavnejše za večino koalicijskih strank

Ali si Šarec lahko privošči, da prekine sodelovanje z Levico in v vlado pritegne NSi? Cirman meni, da mu kaj takšnega trenutno sploh ni treba storiti, saj udobno vlada. "Predvsem pa bi bilo vladanje z NSi programsko težavnejše za večino koalicijskih strank, predvsem za SD na področju zdravstva. Njuni programi so praktično diametralno nasprotni," je prepričan Cirman.

Vukovićeva je povedala, da nas je 25 let zgodovine naučilo, da v Sloveniji potrebujemo stabilne politične stranke. "Da preprosto ne bomo stabilizirali ne političnega ne kakšnega drugega okolja, če v Sloveniji ne bomo zgradili politike, če Slovenije ne bodo vodile uveljavljene politične stranke. Mislim, da je čas, da v Sloveniji dobimo rdečo-črno koalicijo. Mislim, da so koalicije, ki so enobarvne, predvsem drage za to državo," je povedala.

Kaj bo prinesla afera Kralj?

Po tem, ko je moral generalni sekretar LMŠ Brane kralj zaradi poskusa vpliva na prvo nadzornico Uradnega lista zapustiti svoje mesto v LMŠ, je Cirman dejal, da se je pri tem treba vprašati, kdo je imel v tej aferi največ koristi. "Šarec ima nadzor nad represivnim aparatom države, ki lahko brez dvoma ugotovi, kdo je sprožil omenjeno afero. Pričakujem zanimive ugotovitve, ki bodo nakazovale politične dogodke v naslednji polovici leta," je dodala Vukovićeva.

Ta afera bo po Cirmanovem mnenju spremenila dinamiko razmerja moči v koaliciji. Izguba generalnega sekretarja največje vladne stranke, ki je pomembna figura na šahovnici, bo dala veta v jadra drugim koalicijskim partnerjem, predvsem SD. "To se bo videlo že pri nadaljnjih kadrovanjih v državnih podjetjih," napoveduje Cirman.

Janković ni kriv za odpis dolga

Vukovićeva pravi, da Zoran Janković ni kriv, da bodo njegovemu družinskemu podjetju odpisali 29 milijonov evrov dolga. "Krive so vse parlamentarne stranke, ki so leta 2013 brez razmisleka glasovale za tak zakon," je prepričana. Opozarja še, da je najbolj nevarna sistemska korupcija v državi prisotna prav v parlamentu. "Imamo namreč množico zakonov, v vsakem od njih pa lahko najdemo posamezne člene, ki posameznim skupinam ljudi v tej državi omogočajo takšne ugodnosti. Jankovićevo zgodbo smo novinarji razkrili, mnogo drugih pa ne," priznava Vukovičeva. Cirman je še prepričan, da so v tej zgodbi najbolj zatajili represivni organi, ki bi morali preveriti izvor denarja.