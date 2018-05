Če bi pred osmimi leti vložili sto dolarjev v bitcoin, bi danes imeli 280 milijonov

Oglasno sporočilo

Bitcoin je vrsta digitalnega denarja (kriptovaluta), ki je iz leta v leto bolj priljubljena povsod po svetu, tudi v Sloveniji. Od tradicionalnega denarja se razlikuje v tem, da ga ne nadzira nobena institucija, kar pomeni, da nobena banka ne nadzira vašega denarja. Aprila 2010 je bila cena enega bitcoina 0,003 dolarja, medtem ko je danes več kot 8.400 dolarjev.

Med tem je veliko držav razglasilo bitcoin za zakonit, kar je imelo pozitiven vpliv na njegovo ceno. Na Japonskem mnogo trgovskih verig dovoli nakupe z bitcoinom. S tem je postala Japonska največji trg za bitcoin na svetu.

Bitcoin ni pod vplivom vlad držav. Spremlja se z javnim spletnim zapisom, ki je znan pod imenom "blockchain". Končna številka bitcoina je lahko proizvedena skozi proces, ki se imenuje "rudarjenje", kar pomeni reševanje zapletenih matematičnih problemov. Ena od privlačnosti tega načina plačila je, da je plačevanje povsem anonimno.

