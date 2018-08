Če bi pred osmimi leti v bitcoin vložili sto dolarjev, bi danes imeli 200 milijonov

Oglasno sporočilo

Takoj ko je Wall Street začel posvečati več pozornosti bitcoinu, so se pojavili novi tekmeci v svetu kriptovalut, ki grozijo s preglasitvijo nekdanjega voditelja. Med njimi sta ethereum, ki zdaj pokriva 18 odstotkov skupne vrednosti vseh kriptovalut (bitcoin obsega 38 odstotkov), in litecoin.

V tem obdobju so številne države razglasile bitcoin kot legitimen. Na Japonskem so v zadnjem času številni trgovci na drobno omogočili nakup z bitcoinom. Tako je Japonska postala največji trg za bitcoin na svetu.

Bitcoin ni pod vplivom državnih vlad. Bitcoin se spremlja prek spletne javne evidence, znane kot blockchain. Končno število bitcoinov se oblikuje v procesu, imenovanem rudarjenje, ki pomeni reševanje kompleksnih matematičnih problemov.

