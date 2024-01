Brezposelnost v območju evra in EU novembra nižja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po oceni evropskega statističnega urada je bilo novembra v EU brezposelnih 12,95 milijona ljudi, od tega 10,97 milijona v območju evra. V primerjavi z oktobrom se je število brezposelnih v EU zmanjšalo za 144 tisoč, v območju evra za 99 tisoč. V primerjavi z novembrom 2022 se je v EU zmanjšalo za 283 tisoč, v območju evra pa za 282 tisoč.

Med mladimi pod 25 let starosti je bilo v EU novembra brezposelnih 2,81 milijona ljudi, od tega 2,32 milijona v območju evra. Stopnja brezposelnosti je bila v obeh primerih 14,5-odstotna in s tem 0,3 odstotne točke nižja kot oktobra. Med ženskami je bila stopnja brezposelnosti v EU 6,2-odstotna oziroma 0,1 odstotne točke nižja kot oktobra, med moškimi pa 5,7-odstotna oziroma enaka kot oktobra. V območju evra je bila med ženskami 6,8-odstotna oziroma 0,1 odstotne točke nižja kot oktobra, med moškimi pa 6,1-odstotna oziroma prav tako 0,1 odstotne točke nižja.

Najvišje stopnje brezposelnosti so imele novembra Španija (11,9 odstotka), Grčija (9,4 odstotka) in Švedska (7,9 odstotka), najnižje pa Češka (2,4 odstotka), Malta (2,5 odstotka) ter Poljska in Islandija (obe 2,8 odstotka). Slovenija je imela 4,2-odstotno.