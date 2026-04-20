Avtor:
P. P.

Ponedeljek,
20. 4. 2026,
18.17

Osveženo pred

24 minut

Avstrijsko podjetje odpušča, na cesto večinoma slovenski delavci

Tovarna v Lebringu je proizvajala predvsem dele za tovarno Magna, ki se uporabljajo v modelih Mercedes in BMW.

Tovarna v Lebringu je proizvajala predvsem dele za tovarno Magna, ki se uporabljajo v modelih Mercedes in BMW.

Po poročanju avstrijskih medijev bo nemško podjetje ZF v obratu v avstrijskem Lebringu, ki leži le 15 kilometrov od avstrijsko-slovenske meje, odpustilo 300 ljudi, med katerimi je večina Slovencev. Prihodnje leto naj bi proizvodnjo preselili na Poljsko in Slovaško, kjer so stroški dela nižji.

Nemški avtomobilski dobavitelj ZF Friedrichshafen AG je napovedal zaprtje obrata ZF Lemförder v Lebringu na avstrijskem Štajerskem, kjer je zaposlena velika večina Slovencev. Skupno naj bi po poročanju časnika Kronen Zaitung delo izgubilo približno 300 ljudi, proizvodnja pa se bo postopoma ustavila do konca leta 2027. Proizvodnjo bodo nato preselili na Poljsko in Slovaško, kjer je delovna sila cenejša.

Po besedah ​​Huberta Holzapfela iz sindikata Pro-Ge je v podjetju ZF prizadetih približno 230 delavcev v proizvodnji (vključno s približno 60 začasnimi delavci) in 95 zaposlenih v podpornih službah. Delavci so večinoma vozači iz sosednjih držav, zlasti iz Slovenije. Le približno 60 delavcev je avstrijskih državljanov.

Časnik Kronen Zaitung piše, da si Štajerska po zadnjih nekaj gospodarsko težkih mesecih te slabe novice težko privošči. Odpuščanja v tem sektorju močno prizadenejo številne Štajerce – pred kratkim je bilo v podjetju AVL ukinjenih 350 delovnih mest.

