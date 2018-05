Brezplačna e-knjiga Kako trgovati s ceno kriptovalut

Trg kriptovalut je od začetka letošnjega leta naglo padel, zato so se nekateri spraševali, ali je to dokaz ekonomskega balona. Nekateri verjamejo, da se bo vrednost kripto valut še naprej zmanjševala, drugi pa trdijo, da je dobrodošel popravek na trgu in da bodo kratkoročne in srednjeročne digitalne valute znova pridobile vrednost. Kdo ima prav?

Za tiste, ki se zanimajo za učenje, kako ravnati s ceno kriptovalut (tako imenovane finančne pogodbe za razliko v ceni - CFD), ali želijo preprosto razširiti svoje znanje, je Fortrade pripravil brezplačen priročnik o tem, kako trgovati s ceno kriptovalut. Priročnik je prilagojen vsem ravnem znanja in ga je mogoče prenesti prek spodnje povezave.

Brezplačni priročnik Kako trgovati s ceno kriptovalut prevzemite tukaj.

Obstajajo dobri razlogi, zakaj so kriptovalute v zadnjem času padle. Najpomembnejša težava je ureditev, saj mnogo držav, vključno s Kitajsko, Južno Korejo, Indijo, ZDA in drugimi, vlagatelje zastrašuje z izjavami, da bodo uničile kriptovalute. Drug pomemben dejavnik, ki pritiska na digitalne valute, je bil varnost. Januarja so v največjem primeru kraje digitalnih valut v zgodovini v napadu na Coincheck, japonsko borzo kriptovalut, ukradli 534 milijonov ameriških dolarjev.

Nadaljnje negativne novice prihajajo iz Facebooka, ki na svoji platformi ne sprejema več oglasov za kriptovalute, nekatere največje banke na svetu pa so se odločile, da s kreditnimi karticami ne dovolijo transakcij kriptovalut.

Vendar pa so nekateri analitiki optimistični in verjamejo, da bo imela uvedba regulacije na koncu pozitiven učinek, saj bo vodila k širšemu sprejemu kriptovalut in tako zvišala cene. Trdijo, da bosta koristna tudi tehnološki napredek in institucionalni kapital.

Fortrade Ltd v Veliki Britaniji avtorizira in regulira FCA (Financial Conduct Authority) pod licenco številka 609970.

Pogodbe o razliki v ceni (CFD) predstavljajo proizvode, ki temeljijo na finančnem vzvodu in imajo visoko raven tveganja za vaš kapital, ker lahko cene hitro postanejo neugodne za vas. Svoja sredstva lahko izgubite, vendar ne več, kot je bila višina vašega depozita. Ti proizvodi morda ne bodo primerni za vse stranke, zato morate biti prepričani, da ste razumeli tveganja, poiščite pa tudi neodvisen nasvet. To gradivo ni ne ponudba, ne povpraševanje in ne transakcija glede kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejme nobene odgovornosti za kakršnokoli uporabo teh komentarjev, pa tudi ne za posledice, ki lahko iz tega izvirajo. Ni nikakršnega zagotovila glede točnosti ali popolnosti teh podatkov. Posledično vsaka oseba, ki ravna po njih, to dela popolnoma na lastno tveganje.