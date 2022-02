Ruski milijarderji izgubili 39 milijard v enem dnevu

Medtem ko so ameriške in azijske borze v zadnjih 12 urah zabeležile rasti tečajev, pa ruski vlagatelji štejejo izgube v desetinah milijard evrov.

Včerajšnji dan na moskovski borzi je bil eden od najbolj črnih v njeni zgodovini. Ruski gospodarski velikani so beležili več kot 50-odstotne padce vrednosti svojih delnic, poroča Bloomberg. Dogajanje v Ukrajini je tako samo ruske milijarderje včeraj stalo 39 milijard ameriških dolarjev. Največ je izgubil šef Lukoila Vagit Alekperov, katerega premoženje je kolapsiralo za 6,2 milijarde dolarjev na 13 milijard dolarjev.

Zahodno in vzhodno od Rusije medtem optimistično

Po včerajšnji razprodaji na azijskih in evropskih borzah so glavni ameriški indeksi včerajšnje trgovanje končali v zelenih številkah. Indeks S&P je pridobil 1,5 odstotka, Nasdaq pa več kot tri odstotke. Tudi azijske borze so povečini zabeležile rast glavnih indeksov.

Razlogov, zakaj vlagatelji spet zapravljajo denar za nakup različnih finančnih instrumentov in drugih vrst naložb, je veliko, poroča portal Marketwatch. Eden od glavnih razlogov je odločitev Američanov, da Rusiji (še?) ne onemogočijo dostopa do sistema SWIFT (gre za medbančni sistem, ki finančnim institucijam omogoča poslovanje z drugimi bankami).

Rastejo tudi kriptovalute

Bitcoin je po velikih padcih v zadnjih dneh v poslednjih 24 urah pridobil več kot 10 odstotkov in trenutno menja lastnike za okoli 38.500 ameriških dolarjev za kriptokovanec.

Kako pomemben je Swift za delovanje vsake države (in pa tudi Rusije), najbolje ponazori izjava nekdanjega predsednika Rusije Dimitrija Medvedjeva, ki je leta 2019 dejal (takrat je bil v vlogi ruskega predsednika vlade), da bi Rusija izključitev iz Swifta razumela kot uradno napoved vojne.

Zaradi padcev delnice postale dobra naložba

Večina delnic podjetij iz Evrope in ZDA že 14 dni skoraj vsak dan beleži le pocenitve. To pomeni, da so mnoge že podcenjene in vlagatelji vidijo priložnost za zaslužek. Mnogi analitiki tudi opozarjajo, da večino trgovanja na borzah danes opravijo algoritmi, ki dogajanje na trgih vidijo v okviru drugačnih parametrov kot ljudje. "Gre za neko obliko pristopa kupi glede na govorice, prodaj glede na dejstva," je za CNBC dogajanje komentirala analitičarka Liz Ann Sonders.

Cene nafte vztrajajo nad 100 dolarjev za sod

Cene nafte se še naprej zvišujejo, poroča STA. Potem ko je bilo po četrtkovem napadu Rusije na Ukrajino treba za 159-litrski sod severnomorske nafte brent prvič po letu 2014 odšteti več kot 100 dolarjev, cena te nafte danes še naprej vztraja nad to mejo.

Aprilske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent so poskočile za 2,03 dolarja na 101,11 dolarja. Cena teksaške lahke nafte, ki bo dobavljena aprila, pa se je do poldneva po singapurskem času podražila za 1,78 dolarja na 94,60 dolarja za 159-litrski sod.