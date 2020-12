Bomo za denarne vloge na banki kmalu plačevali ležarine?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvi polovici 2021 je velika verjetnost, da bodo v Sloveniji uvedene ležarine, verjetno postopoma in v zadnjem koraku za denarne vloge nad 100.000 evrov, torej enako kot pri vlogah podjetij, je v pogovoru za Delovo Sobotno prilogo dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. Za nižje zneske od 100.000 evrov jih v NLB ne nameravajo uvajati.

Blaž Brodnjak je v intervjuju opozoril, da so bile ležarine uvedene že v večini držav evrskega območja. Večinoma se je uveljavil prag v višini 100.000 evrov. Ali bo NLB prva banka v Sloveniji s takšnim ukrepom, je po njegovih besedah še vprašanje.

"Dejstvo je, da je razmerje med krediti in depoziti v Sloveniji izrazito neugodno in se hitro slabša. To pomeni, da je obseg depozitov v primerjavi s posojili še večji kot v primerljivih državah. Če imaš iz več vzrokov omejene možnosti kreditiranja, je še več razlogov za odziv pri vlogah," je v intervjuju, ki ga povzema STA, pojasnil prvi mož NLB.

Slovenci na bankah hranijo 22 milijard evrov

Dodal je, da je rast obsega denarnih vlog ob zapiranjih javnega življenja in obsežnih javnofinančnih ukrepih še večji, saj ljudje denarja nimajo kje trošiti in se nalaga v bankah. Obseg vlog prebivalstva v bankah je tako že pri 22 milijardah evrov.