Bodo že danes zamenjali upravo Petrola?

Pred Petrolom, po prihodkih največjo skupino v državi, so burni tedni.

Nadzorni svet družbe je namreč po naših informacijah za danes zvečer sklical sejo. O čem bodo razpravljali nadzorniki, uradno ni mogoče izvedeti, saj na pojasnila prve nadzornice Nade Drobne Popovič še čakamo. Neuradno pa naj bi bila seja uvod v nov poizkus zamenjave uprave, ki jo vodi Tomaž Berločnik.

Gre očitno za novo fazo "operacije Petrol", torej zamenjave uprave te družbe, ki jo želi del koalicije že več mesecev. Že pred spomladansko skupščino družbe so posamezniki z vladajoče Liste Marjana Šarca (LMŠ) preverjali možnosti za zamenjavo nekaterih članov nadzornega sveta, ki naj bi bili preveč naklonjeni upravi, a do te ni prišlo. Tej je nasprotoval tudi največji domači zasebni lastnik Petrola Dari Južna, ki prek svojih podjetij obvladuje dobrih 10 odstotkov delnic.

Novo mešanje kart v LMŠ in vladi

Prav zaradi Petrola naj bi nato prišlo do razhoda med LMŠ in Andrejem Božičem, sprva prve izbire te stranke za vodenje Slovenskega državnega holdinga (SDH). Prejšnji mesec je Božič, ki je ostal brez politične podpore, odstopil iz uprave SDH, ki jo zdaj vodi Gabrijel Škof.

Nada Drobne Popovič, prva nadzornica Petrola Foto: STA V vmesnem času so se karte premešale na novo. Po naših informacijah je del nadzornikov na čelu z Nado Drobne Popovič dobil zeleno luč SDH za "avtonomno" odločanje v Petrolu. To časovno sovpada tudi s spremembo razmerij znotraj LMŠ, natančneje z umikom donedavnega generalnega sekretarja Braneta Kralja in padanjem moči tako imenovane Lekove struje. To vodita minister za finance Andrej Bertoncelj in premierjev ključni svetovalec za gospodarstvo Vojmir Urlep.

V to strujo je mogoče prišteti tudi predsednico nadzornega sveta SDH Karmen Dietner, ki je več mesecev veljala za ključno osebo v tej instituciji. Tudi njen vpliv naj bi se v zadnjem času zmanjševal.

Na pojasnila SDH še čakamo.

Bo argument za zamenjavo matematična napaka?

Operativno izvedbo "operacije Petrol" naj bi tako v koaliciji prepustili Drobne Popovičevi, s čimer bi politika za sabo zabrisala sledi. Drobne Popovičeva je bila namreč v nadzorni svet Petrola imenovana še v času vlade Mira Cerarja, ko je bila članica uprave SDH. Danes je zaposlena kot prva finančnica družbe SIJ-Acroni, ki je del skupine SIJ v lasti ruskega tajkuna Andreja Zubickega.

Argument za zamenjavo naj bi nadzorniki iskali v domnevni napaki, ki naj bi se pojavila pri gradivih, povezanih z načrtovanim Petrolovim prevzemom ene od tujih družb. Šlo naj bi za napako v formuli pri izračunih finančnih kazalnikov. Zaradi te naj bi bilo iz gradiv razvidno, da je Petrolova zadolženost višja od uradne.

Foto: STA Kot že omenjeno, uradnih pojasnil na to temo ni mogoče dobiti. Tomaž Berločnik na klice ne odgovarja. Morebitne odzive preostalih koalicijskih strank bomo objavili v naslednjih urah. Po naših informacijah pa gre za zamenjavo, ki ni usklajena na ravni generalnih sekretarjev koalicijskih strank. V nadzornem svetu Petrola ob Drobne Popovičevi kot predstavniki kapitala sedijo še Igo Gruden, Sašo Berger, Metod Podkrižnik, Mladen Kaliterna in Sergij Goriup.

Kako je posloval Petrol

Poslovanje Petrola, ki ga Berločnik vodi od februarja 2011, torej iz obdobja vlade Boruta Pahorja, je sicer skladno z načrti. Skupina je na dobri poti, da preseže prihodke v začrtani višini 5,6 milijarde evrov in načrtovani dobiček.

Skupina je v prvih šestih mesecih letos povečala prihodke od prodaje za 15 odstotkov na 2,73 milijarde evrov. Čisti dobiček se je zvišal za štiri odstotke na 40,7 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pa za 23 odstotkov na 66,1 milijona evrov.

Na ravni skupine je prodal za 1,9 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je 17 odstotkov več kot v prvih šestih mesecih lani. Na domačem trgu, v Sloveniji, je prodal 846.200 ton proizvodov iz nafte, kar predstavlja sedemodstotno rast. Tudi prodaja pogonskih goriv (motornih bencinov in dizelskega goriva) je bila boljša za sedem odstotkov.

Kakšni so načrti

Petrol je imel konec junija na ravni skupine v mreži 507 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 319, na Hrvaškem 108, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 14, v Črni gori 13 ter na Kosovu 11.

Petrol ima tudi načrte za širitev na tujih trgih. V osnovni dejavnosti trgovina, sem sodijo naftni derivati in bencinski servisi, bodo okrepili navzočnost na Hrvaškem, ki postaja najpomembnejši trg zunaj Slovenije. Vlagali bodo v Srbiji, rahlo rast pričakujejo tudi v BiH in Črni gori, na Kosovu pa bodo ostali na dosedanjih ravneh. Spogledujejo se tudi s kakšnim prevzemom, trenutno si ogledujejo pet do deset potencialno zanimivih tarč, ne načrtujejo pa širitve na nove trge.

Petrol je s septembrom od hrvaškega Croduxa prevzel sekcijo utekočinjenega zemeljskega plina, medtem ko bo sekcijo električne energije prevzel okoli novega leta. "Počasi sicer zaključujemo s prevzemi in se bomo osredotočili nase, na konsolidacijo stvari, na sinergije in na rast znotraj družbe," je nedavno pojasnjeval Berločnik, ki ga je Združenje Manager septembra izbralo za menedžerja leta.