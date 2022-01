Bodo Yorkov delež Save kupili Madžari?

Sklad York Global Finance Offshore naj bi bil poleti že blizu dogovora za prodajo svojega 43,23-odstotnega deleža Save, katere glavni del je družba Sava Turizem in ki je bila predvidena za državni odkup za vključitev v državni turistični holding, s Slovenskim državnim holdingom (SDH), a sklenitve posla ni bilo.

York je po navedbah omenjene televizije nato jeseni začel nov postopek prodaje in prejel dve ponudbi, hrvaško in madžarsko, a pogovore, ki so trenutno v sklepni fazi, nadaljeval le z madžarskim skladom. Pripravljen naj bi bil sprejeti kupnino v vrednosti 35 milijonov evrov, kar je po neuradnih informacijah precej manj od sicer nezavezujočih ponudb, ki so mesec ali dva prej prišle na Savo.

SDH in Kapitalska družba (Kad), ki imata v Savi 18,69- in 28,05-odstotni delež, bi lahko po navedbah televizije v primeru podpisa pogodbe v 30 dneh uveljavljala predkupno pravico. A naj po letnem načrtu upravljanja kapitalskih naložb države za leto 2022, s katerim je pretekli četrtek soglašala vlada, ne bi bilo več predvideno, da SDH delež v Savi poveča.

Sklad Diofa Asset Management, ki je bil ustanovljen leta 2009, je po navedbah Dela od leta 2020 v večinski lasti investicijske družbe Indotek Group, ki jo obvladuje Daniel Jellinek, eden od najbogatejših Madžarov, ta je po raziskavi madžarskega portala Direkt36.hu tako tudi poslovno blizu Orbanovemu zetu Istvanu Tiborczu.

Doslej je veljalo, da bo država lastništvo v Savi – ta je pomembna predvsem zaradi svoje družbe Sava Turizem, ki ima hotele in zdravilišča na Bledu, v Portorožu, Izoli, Strunjanu, Moravskih Toplicah, na Ptuju in v Radencih – povečala in ga skupaj z lastništvom nekaterih drugih turističnih družb prenesla pod državni turistični holding. V tem naj bi združili družbe Terme Olimia, Sava Turizem, Istrabenz Turizem, Thermana, Adria Ankaran, Hit Alpinea in turistično vejo novogoriškega Hita.

O družbi Istrabenz Turizem, ki ima med drugim v lasti šest hotelov v Portorožu in Terme Portorož, je omenjena televizija danes na podlagi neuradnih informacij poročala, da naj bi Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je lastnica Istrabenz Turizma, vlado vprašala, ali bi lahko bila družba na prodaj, in sicer po navedbah televizije menda zaradi precejšnjega zanimanja, ki naj bi prihajalo z različnih koncev, predvsem pa tudi iz Madžarske.