Bo to kmalu stalna praksa v vseh podjetjih?

Oglasno sporočilo

Vsako podjetje se ukvarja s pospeševanjem prodaje. Digitalni marketing je pri tem postal pomemben dejavnik rasti in pomaga pri prepoznavnosti vaše blagovne znamke ter akviziciji povpraševanj v prodajni lijak.

Ravno zato je Spletnik aprila letos lansiral portal, kjer lahko tržniki, direktorji in vsi preostali, željni znanja, prejmejo konkretne usmeritve ter navodila s področja digitalnega marketinga ter jih takoj uporabijo v praksi. Na Spletnik Akademiji najdete Začetni video tečaj optimizacije, šest priročnikov, vrsto člankov o izdelavi spletne strani, spletne trgovine, e-mail marketingu, zdaj pa tudi video tečaj Google oglaševanja.

Tečaj Google oglaševanja

Začetni tečaj Google Ads oglaševanja je že drugi v vrsti video tečajev. Gre za prvi slovenski brezplačni video tečaj, s katerim se lahko praktično kdorkoli v dveh urah in pol nauči samostojno postaviti in upravljati Google oglaševalsko kampanjo.

Iz Spletnika so nam sporočili, da se približno 80 odstotkov B2C trgovcev želi s svojo ponudbo pojaviti na 1. mestu Googla. Ogromno je takih, ki imajo z Google oglaševanjem slabo izkušnjo - ali niso zadovoljni z izvajalcem Google oglaševanja ali pa jim je ta kanal preprosto predrag. Vse to izhaja iz slabega poznavanja Google oglaševalske platforme.

Izvedba oglaševalske kampanje na Googlu, s katero se lahko uvrstite na 1. mesto iskalnika, seveda zahteva čas strokovnjaka, ki nato spremlja oglaševanje in optimizira kampanjo za izboljšanje rezultatov. Vodenje Google oglaševanja v Spletniku stane od 200 evrov + DDV mesečno, vendar so se odločili, da osnovno znanje o Google oglaševanju ponudijo brezplačno.

Vsem posameznikom, tržnikom in direktorjem (ne glede na to, ali so na začetku poslovne poti ali pa imajo že utečen posel) želimo dati možnost, da celotno Google oglaševanje izvedejo sami. Podjetjem želimo pomagati pri akviziciji novih povpraševanj popolnoma brezplačno.

Kaj se lahko na tečaju naučite?

Na spletni strani lahko zasledimo, da je tečaj razdeljen na osem poglavij, med katerimi spoznamo delovanje Google Ads oglaševalske platforme, vzpostavimo Google Ads račun, določimo proračun oglaševanja, določimo ključne besede in oglase ter začnemo oglaševati.

Vsi koraki za pripravo kampanje so sproti razloženi ter podkrepljeni s konkretnimi primeri na preprost in razumljiv način.

Komu je tečaj namenjen?

V Spletniku pogosto opazimo, da podjetja Google oglaševanje prepuščajo zunanji spletni agenciji. Vseeno je za dober rezultat in preprostejše sodelovanje v podjetjih priporočljivo vsaj osnovno znanje o Google Ads oglaševanju. Pomembno je tudi, da vodstvo razume in si zna interpretirati rezultate, ki jih posreduje zunanja spletna agencija. Zato ta tečaj ponujamo brezplačno.

Da je za tržnike skoraj obvezno poznavanje osnovnih digitalnih oglaševalskih kanalov, nam verjetno ni treba posebej poudarjati. Kot izpostavlja Spletnik, je tečaj namenjen tudi vodstvu podjetja in seveda vsem, ki se želite podati na pot spletnega oglaševanja.

Kot smo že pisali v našem prejšnjem članku, so nova znanja o spletnem oglaševanju tudi odlična taktika za napredovanje na delovnem mestu: "Delodajalci si v prvi vrsti želijo rasti svojega podjetja. Pomagajte jim jo doseči in si tako tlakujte pot do želenega napredovanja."

Prijavite se brezplačno Če ste pripravljeni na nova znanja, si želite izboljšati možnosti za zaposlitev ali napredovanje in oglaševanje vzeti v svoje roke, je pravi čas, da se prijavite na Začetni tečaj Google Ads oglaševanja.

Naročnik oglasnega sporočila je Spletnik d.o.o.