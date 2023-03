Bo nov energetski načrt v Nemčiji povzročil katastrofalne gospodarske in socialne posledice?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Podnebna nevtralnost ne sme in ne bo postala socialni problem," je dejal nemški gospodarski minister Robert Habeck.

Nemška vlada je danes predstavila kontroverzen načrt za prepoved vgradnje novih oljnih in plinskih kotlov z letom 2024, da bi pospešila prehod na obnovljive tehnologije. Načrtovana sprememba na področju ogrevanja gospodinjstev je po besedah nemškega gospodarskega ministra Roberta Habecka nujna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nemčija mora v kratkem času nadoknaditi zaostanek, ki je nastal pri prehodu na ogrevanje z obnovljivimi viri energije, je na današnji novinarski konferenci pojasnil minister Robert Habeck iz vrst Zelenih.

Prehod s fosilnih goriv na okolju prijaznejše tehnologije, kot so toplotne črpalke, bo po Habeckovih besedah spremljal več milijard evrov vreden sveženj finančne podpore za preusmeritev. "Podnebna nevtralnost ne sme in ne bo postala socialni problem," je dejal in obljubil večjo pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

Habeck je dejal, da je treba pred predložitvijo končnega osnutka razjasniti še številna vprašanja. Med njimi je tudi vprašanje, ali bo industrija lahko zadostila povečanemu povpraševanju po toplotnih črpalkah, kar je po mnenju ministra uresničljiv izziv.

Predlog bi pospešil načrte iz koalicijskega sporazuma, ki so ga sklenili vladajoči socialdemokrati (SPD), liberalci (FDP) in Zeleni, in sicer da se z letom 2025 prepove gradnjo novih kurilnih naprav, ki ne proizvajajo 65 odstotkov energije iz obnovljivih virov, navaja AFP.

Liberalci so kritični do načrtovanih sprememb, ki so jih prejšnji teden razkrili nemški mediji.

Vodja FDP in nemški finančni minister Christian Lindner je prejšnji teden za časnik Bild dejal, da bi imel nov časovni načrt katastrofalne gospodarske in socialne posledice. Načrte bi bilo po njegovih besedah treba temeljito spremeniti, še poroča AFP.