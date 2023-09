Blizu nas odprli prvo pametno trgovino brez prodajalcev in blagajn

Hrvaška skupina Fortenova, ki ima od trgovskih verig poleg Konzuma od lani v lasti tudi Mercator, je v središču Zagreba odprla prvo pametno trgovino v jugovzhodnem delu Evrope. Največja novost pametne trgovine Konzum smart je ta, da v trgovini ni registrskih blagajn, kar pomeni, da trgovina deluje prek mobilne aplikacije.

Konzum napravio revoluciju, otvorio prvu SMART prodavaonicu u regiji: Evo kako će funckionirati - https://t.co/SmQ4VQQMC2 pic.twitter.com/5e4AUm32LU — Dnevno Marketing (@7dnevno) September 20, 2023

Kako deluje?

Uporabnik si mora pred vstopom na svoj pametni telefon naložiti mobilno aplikacijo Konzum, se znotraj nje registrirati, da ga sistem poveže z eno od kartic, ki jih uporablja, in tako obdela plačilo, izbrati možnost Konzum SMART in ob vhodu v trgovino skenirati kodo. Šele nato ga bo sistem spustil v trgovino, kjer nato vzame želene izdelke, sistem pa mu bo zanje avtomatsko zaračunal prek aplikacije.

V Konzumu so pojasnili, da je plačilo opravljeno, takoj ko uporabnik izdelek vzame s police, če izdelek vrne na polico, pa aplikacija uporabniku istočasno vrne tudi znesek. Transakcija je sklenjena ob izstopu iz trgovine, nato pa na mobilno aplikacijo prispe elektronski račun.

Pri tem velja poudariti, da uporabnik v trgovino ne more vstopiti, če na računu kartice, ki jo je vnesel v aplikacijo, nima 50 evrov. Ko na vhodu poskenira QR-kodo, se znesek 50 evrov avtomatsko odpiše z uporabnikovega računa, po odhodu iz trgovine pa mu ga mora vrniti. V Konzumu pojasnjujejo, da gre za neke vrste zavarovanje pred morebitno škodo ali krajo, ki bi jo kupec lahko povzročil, ta znesek pa se po odhodu iz trgovine vrne na račun.

Nameščenih 150 kamer

Da takšna trgovina lahko deluje, skrbi 150 kamer, ki so razporejene po celotni trgovini. Strankam niso vidne, saj so nameščene visoko nad njihovimi glavami.

V Konzumu so navedli, da so, če pride do nepredvidene situacije, predvideli, da lahko stranka stopi v stik z njihovim klicnim centrom in reši težavo.