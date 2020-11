Bitcoin podrl magični rekord

Kritiki kriptovalut opozarjajo na številne nevarnosti teh nosilcev vrednosti. Pomanjkljiv nadzor in regulacija namreč omogočata izkoriščanje teh valut za pranje denarja ali financiranje teroristične dejavnosti, zelo privlačna tarča so za hekerje, številni posamezniki pa so se ob velikih nihanjih vrednosti v kriptomrzlici leta 2017 in sledečem upadu v začetku leta 2018 tudi močno opekli pri svojih naložbah. Foto: Thinkstock