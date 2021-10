Avtoprevozniki: Uvoz dva tisoč delavcev in cenejši bencin ali pa …

Avtoprevozniki pri OZS in GZS so danes opozorili, da se spopadajo z naraščajočimi cenami pogonskih goriv, moteno oskrbo dodatka za čistejši izpuh AdBlue in pomanjkanjem voznikov, kar lahko vodi v moteno oskrbo. Državo pozivajo k ukrepanju, da zajezi cene pogonskih goriv za čas krize in podpiše sporazum o zaposlovanju delovne sile iz tretjih držav.

Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Peter Pišek, opozarjajo na krizo v sektorju cestnega transporta, energetsko krizo, ki je po njegovem politična, in krizo, ki se lahko zgodi vsej družbi – da bo motena oskrba v Sloveniji.

Plin se je v zadnjih treh mesecih podražil za 67 odstotkov, nafta v zadnjem obdobju za 40 odstotkov, AdBlue, katerega dobava je oslabljena, pa za 110 odstotkov. Da pokrijejo te stroške, bi morali prevozniki cene dvigniti vsaj za 10 odstotkov. Poleg tega se spopadajo tudi z enoletnimi zamudami pri dobavi vozil in prikolic, ki so se sicer podražili za od 15 do 22 odstotkov, če vračunajo tudi ta dvig, bi morali avtoprevozniki cene zvišati za najmanj 15 odstotkov.

Brez dampinga?

"Če ne bomo uvedli teh sprememb v svoje cene, bomo imeli rdeče številke in marsikdo bo šel v stečaj," je poudaril Pišek. Zato vlado pozivajo, da se nemudoma odloči za ukrep zajezitve in zamrznitve cen za pogonsko gorivo.

Direktor Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Robert Sever je poudaril, da lastna cena ne prenese več dviga stroškov energentov, pričakujejo pa tudi višje stroške dela. Tako od članov pričakujejo, da bodo sledili temu, da dvignejo cene prevoznine in da ne sprejmejo dampinga.

Koliko bo trajala energetska kriza

Medtem ko nihče ne zna presoditi, koliko časa bo trajala ta energetska kriza, pa se že dolgo spopadajo z drugo krizo –pomanjkanjem kadra. Nanjo opozarjajo zadnjih 10 let, ne primanjkuje samo voznikov, temveč tudi drugi poklicni profili, kot so na primer peki in kuharji, z velikim osipom kadra se spopada tudi gostinstvo.

Tako OZS kot GZS sta v zadnjem mesecu po Piškovih pojasnilih poslala "veliko urgenc na vlado", da je treba nemudoma podpisati sporazum z neko državo in uvoziti delovno silo v Slovenijo. Kot je povedal predsednik sekcije za cestni prevoz blaga pri GZS Milan Slokar, v Sloveniji po ocenah primanjkuje do dva tisoč voznikov.

"Kolesa se bodo ustavila"

"Pozivamo vlado, da razmisli o učinkovitem in hitrem odločanju, kaj bomo naredili. Če se to ne bo hitro zgodilo, bomo imeli pomanjkanje. Ne da ne bo energentov, kolesa se bodo ustavila, oskrba, ker ne bomo imeli voznikov," je poudaril Pišek. Na bencinskih servisih ne bo bencina, v lekarnah ne bo zdravil, v trgovinah ne bo živil, v operacijskih sobah pa ne bo plazme in kisika. Vse to pripeljemo slovenski in evropski prevozniki," je nadaljeval in dodal: "Brez logistike ni življenja."

"Potrebovali bi hitre zaposlitve, hitre odločitve"

Slokar je ob tem opozoril, da so tudi postopki za zaposlovanje tujcev predolgi, prezapleteni in da se prevečkrat spreminjajo. "Potrebovali bi hitre zaposlitve, hitre odločitve," je dejal in pozval državo k skrajšanju postopkov. Medtem ko v Nemčiji ali na Hrvaškem voznik pridobi ustrezne dokumente v 14 dneh, v Sloveniji ta postopek traja tudi od tri do štiri mesece.

Delavcev manjka tudi v državah razpadle Jugoslavije

Sever je ob tem dodal, da je bazen nekdanjih jugoslovanskih republik po voznikih izčrpan. "Ne moremo več pridobiti delovne sile iz BiH in Srbije ali jo pridobimo s težavo, ker je tudi tam primanjkuje," je dejal in pozval državo, da po vzoru sosednjih držav podpiše sporazum o zaposlovanju delovne sile s tretjimi državami, na primer Filipini, kjer je delovna sila pripravljena opravljati poklicna dela.

"Vsi se ukvarjamo s podražitvami, upajmo, da so začasne. Mi smo tudi pripravljeni znižati svoje podražitve, če se bodo cene umirile, državo pa pozivamo, da zaustavi to enormno višanje cen energentov," je še dejal Slokar.