Avtomobilska industrija pričakuje dodatno pomoč. Kaj bo storila vlada?

Vodilni predstavniki podjetij iz avtomobilske industrije se bodo danes srečali z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom, da bi se pogovorili o težavnih razmerah, v katerih se je znašel sektor, in o mogočih rešitvah. Želji, da bi država ukrep subvencioniranja čakanja na delo ohranila tudi za panoge zunaj turizma in gostinstva, vlada namreč ni ugodila.

Predstavniki vodilnih podjetij v slovenski avtomobilski industriji, ki je eden najpomembnejših sektorjev predelovalne industrije, so pred dnevi opozorili, da so se podjetja v panogi zaradi pandemije novega koronavirusa znašla v najhujši krizi do zdaj, v primeru odsotnosti učinkovitih ukrepov pa se lahko po njihovih opozorilih zgodijo obsežna odpuščanja ali celo stečaji. Na kocki naj bi bilo okoli deset tisoč delovnih mest v sektorju.

Predstavniki avtomobilske industrije na pogovor h gospodarskemu ministru

Z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom naj bi tako vodilni predstavniki največjih podjetij iz avtomobilske industrije in vodstvo Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) spregovorili tudi o želji, da bi država možnost subvencioniranja čakanja na delo, kot je bil sprejet v prvem protikoronskem zakonu, podaljšala za vse globoko prizadete sektorje in podjetja.

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je v sredo poudaril, da turizma ni mogoče primerjati ne z avtomobilsko industrijo ne s kakšno drugo panogo v predelovalnem sektorju, saj so morali turistični delavci in gostinci dejansko prenehati delovati. Foto: STA

Čeprav je gospodarstvo, znotraj tega pa še posebej glasno avtomobilska industrija in turizem, pred sprejetjem predloga tretjega protikoronskega zakona na vladi to željo jasno izrazilo, pa je vlada na koncu to možnost predvidela le za turizem in gostinstvo ter nekatere sorodne dejavnosti.

Počivalšek: Industrije ni mogoče primerjati s turizmom in gostinstvom

Počivalšek je v sredo poudaril, da turizma ni mogoče primerjati ne z avtomobilsko industrijo ne s kakšno drugo panogo v predelovalnem sektorju, saj so morali turistični delavci in gostinci dejansko prenehati delovati, medtem ko to za industrijo na primer ni veljalo. Poleg tega je država po njegovih besedah v prvih dveh protikriznih svežnjih že pomagala celotnemu gospodarstvu.

S predstavniki avtomobilske industrije bodo danes po njegovih napovedih vseeno "pogledali, kaj se da narediti". Počivalšek se namreč zaveda, da bo treba najti "rešitve, da bodo lahko zagnali proizvodnjo na prave obrate". Premier Janez Janša je v sredinem nagovoru državljanov med drugim omenil dodatne možnosti za financiranje raziskav in razvoja za zeleno prestrukturiranje v sektorju.

Danes je po sredini dokončni potrditvi predloga tretjega protikoronskega zakona pričakovati tudi odzive drugih delov gospodarstva. Delodajalci v turizmu so na primer v zadnjih dneh opozarjali, da je v primeru neučinkovitih ukrepov v sektorju na kocki okoli 20 tisoč delovnih mest, prevozniki pa so napovedali proteste, če njihove ključne zahteve ne bodo uresničene, poroča STA.