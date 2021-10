Avstralci za slabih 200 milijonov kupujejo Jub

Avstralska družba Dulux naj bi po poročanju Radia Slovenija in Financ za delnico Juba neuradno ponudila 5.500 evrov. Za nakup se je potegoval tudi nizozemski AkzoNobel, ki naj bi ponudil še 300 evrov več, a so ga lastniki po poročanju Radia zavrnili, ker se ni zavezal, da bo družba sedež in proizvodnjo ohranila v Sloveniji. V finalnem izboru se je za družbo potegoval še izraelski Tambour, so ob tem poročale Finance.

Avstralci so del japonske korporacije

Avstralski Dulux je sicer del japonske multinacionalke Nippon Paint Holdings. Pogodbo naj bi po poročanju omenjenega časnika podpisali danes zvečer, novi lastniki pa naj bi se zavezali k ohranjanju proizvodnje in razvoja v Dolu pri Ljubljani, ohranitvi blagovne znamke, Jub pa naj bi postal središče avstralske družbe za njeno poslovanje v Evropi.

Lastniki so iskali strateškega lastnika

Kot so v preteklosti že poročale Finance, so zdajšnji lastniki – večinoma gre za (nekdanje) vodilne in zaposlene, ki družbo obvladujejo prek družbe pooblaščenke – že vnaprej izključili možnost prodaje Juba finančnim vlagateljem, torej skladom. Želeli so namreč strateškega lastnika, ki bi Jubov program razvijal naprej.

Prodaja Juba, ki je lani dosegal rekordne rezultate, je tako eden od največjih prevzemnih poslov v zadnjih letih. Rezultat iz poslovanja pred amortizacijo je znašal 19 milijonov evrov, omenjalo pa se je, da bi bil posel lahko sklenjen po 10-kratniku EBITDA, navajajo Finance. Neto dolg družbe je ob koncu lanskega leta znašal 2,2 milijona evrov.