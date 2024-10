To so fasadni sistemi za energetsko učinkovitost stavb

Ob številnih spremembah, ki zadnje leto pretresajo slovensko energetiko, je vse bolj v ospredju javnega diskurza tudi energetska učinkovitost stavb. Ta namreč zagotavlja nižjo porabo energije in z njo nižje stroške ogrevanja in hlajenja. Poleg tega izboljšuje bivalno okolje, prispeva k varovanju okolja in nenazadnje tudi povečuje vrednost nepremičnine. Pomemben del energetske učinkovitosti je ustrezna izbira fasade. Prav takšno ponuja JUB .

Kaj pomeni energetska učinkovitost stavbe? Stavba je resnično energetsko učinkovita, kadar optimalno izkorišča energijo za vzdrževanje prijetne notranje klime z minimalno porabo virov, ob tem pa zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in operativne stroške. To pomeni, da ima kakovostno izolacijo, energetsko učinkovita okna, dobro zasnovano fasado, ki preprečuje toplotne izgube, in uporablja obnovljive vire energije, kot so sončni kolektorji ali toplotne črpalke. Prav tako mora biti zasnovana in opremljena s sodobnimi sistemi za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje, ki omogočajo minimalno porabo energije ter prilagajanje glede na potrebe uporabnikov in vremenske pogoje.

Fasada, ki ni energetsko učinkovita, ne nudi ustrezne izolacije, posledično pa povzroča velike toplotne izgube. Kako to prepoznati? Takšna stavba bo pozimi povzročala toplotne izgube, potreba po ogrevanju notranjih prostorov bo večja. Poleti pa bo potrebno neprestano hlajenje. Vse to se v takem domu pozna tudi na stroških za ogrevanje in hlajenje, ki so tako tekom celega leta višji.

Poleg tega slaba izolacija fasade prispeva k neenakomerni porazdelitvi temperature po prostorih, kar zmanjšuje bivalno udobje, povzroča hladne ali vroče točke ter lahko vodi celo do težav, kot sta vlaga in plesen.

Kako izbrati pravo fasado za vaš dom?

Če šele gradite vaš novi dom ali pa ga želite obnoviti, imejte v mislih, da se vam bo pravočasen razmislek o energetski učinkovitosti na dolgi rok še kako obrestoval. Z novim omrežninskim aktom bodo na letni ravni stroški za elektriko občutno višji, kot smo jih bili vajeni. Dražijo se tudi drugi energenti. Tako je energetska učinkovitost doma zagotovo tista ključna rešitev, ki bo omogočila največji prihranek.

Pri izbiri popolne fasade za vaš dom se zato obrnite na strokovnjake. Izvedba nove fasade je zagotovo kompleksen in zahteven postopek, a z znanjem in podporo izkušenih JUB-ovih strokovnjakov, ki razumejo vaše želje in potrebe, bo tudi najzahtevnejši projekt načrtovanja in izvedbe fasade postal bistveno enostavnejši.

Subvencija EKO sklada Za vse fasadne sisteme podjetja JUB imate možnost pridobitve subvencijo EKO sklada, kar vam omogoča dodatno finančno podporo pri investiciji v energetsko učinkovite rešitve za vaš dom.

Začnite načrtovanje

Vsak objekt je specifičen, zato je treba sprva preučiti njegove specifične zahteve, kot so lega objekta, struktura zidov, klimatski vplivi okolja. Vse to so namreč dejavniki, ki vplivajo na izpostavljenost fasade in jih je zato vsekakor treba vzeti v obzir pri izbiri ustreznega izolacijskega sistema.

To je seveda zahtevna ocena, zato se posvetujete z izkušenimi strokovnjaki podjetja JUB, ki bodo specifične zahteve vašega doma ocenili že ob prvem obisku. Z analizo in izračuni bodo zagotovili, da bo vaša nova fasada ne le estetsko privlačna, temveč tudi učinkovita in tajna.

Strokovna podpora skozi celoten proces gradnje fasade

Ob izbiri fasadnega sistema JUB si boste zagotovili, da bodo njihovi strokovnjaki prisotni v vseh fazah gradnje fasade, od začetnega posveta do zaključne izvedbe. Z njihovo podporo boste lažje sprejemali pomembne odločitve, saj boste vedeli, da temeljijo na bogatih izkušnjah. Tako si boste poleg udobnega bivanja zagotovili tudi druge dolgoročne koristi.

Ustrezno izbrana fasada se bo namreč tudi lepo podala tako samo obliki stavbe kot tudi okolici, v katero je stavba umeščena. Še več, JUB fasade so poleg tega, da so energetsko učinkovite, tudi trajnostno grajene in predstavljajo pomembno naložbo v vaš dom. Z njimi bo narasla celo vrednost vaše nepremičnine.

Kako izbrati pravi fasadni sistem?

Fasada je veliko več kot samo zunanji izgled stavbe. Fasadni sistemi vključujejo materiale in tehnologije za zaščito in izolacijo zunanjih sten stavbe. Sestavljeni so iz slojev, ki vključujejo izolacijo, paroprepustne membrane, nosilne profile in zaključne obloge, kot so omet, les ali drugi materiali, ki omogočajo hkrati funkcionalnost in estetsko privlačnost fasade.

Med fasadnimi sistemi izstopa JUBIZOL, saj ustreza najvišjim evropskim standardom in tako predstavlja optimalno rešitev za vsak dom. Z JUBIZOL sistemi boste poskrbeli za dolgoletno zaščito svojega doma, izboljšali njegovo energetsko učinkovitost in preprečili razvoj plesni.

Kakovostni JUBIZOL sistemi s 25 leti garancije Poleg kakovosti mora biti pri izbiri fasade na prvem mestu tudi njena obstojnost. Govorimo tako o obstojnosti materialov, s katerimi se zagotavlja funkcionalnost fasade, kot tudi obstojnosti barve, ki daje zgradbi estetsko dovršen izgled. Fasadni sistemi JUBIZOL se vsekakor lahko pohvalijo z vsem naštetim. Ponašajo se z dolgo življenjsko dobo, ki jo dosegajo tudi v najzahtevnejših klimatskih pogojih. V podjetju JUB nanje zagotavljajo do 25-letno garancijo, zaradi česar so sistemi JUBIZOL dolgoročna in premišljena naložba v toplotno izolacijski sistem.

Pomoč pri izbiri izvajalca

V podjetju JUB bodo poskrbeli, da bo gradnja fasade potekala gladko in brez skrbi. Z izvedbo načrtovane fasade lahko pričnete takoj po izbiri ustreznega fasadnega sistema. Izkoristite lahko podporo arhitektov svetovalcev, izdelavo brezplačne barvne študije objekta, svetovanje tehničnega svetovalca, pomagajo pa vam lahko tudi pri izbiri pravega izvajalca, kar bo zagotovilo visoko kakovost končnega rezultata.

S podporo podjetja JUB in izbiro JUBIZOL sistemov bo projekt potekal enostavneje, končni rezultat pa bo estetsko dovršena, trajnostna in energetsko učinkovita fasada, ki bo vašemu domu zagotavljala udobje in varnost še vrsto let.